Pakistan bol dejiskom asi 5400 teroristických útokov, uviedla armáda
Autor TASR
Islamabad 6. januára (TASR) - Pakistan bol vlani dejiskom takmer 5400 incidentov spojených s terorizmom vrátane 27 samovražedných bombových útokov. Oznámila to v utorok armáda, ktorá zároveň obvinila susedný Afganistan, že sa stáva centrom pre teroristov. Agentúra DPA napísala, že Pakistan zažil jeden z najnásilnejších rokov za posledné desaťročia, informuje TASR.
Z celkového počtu došlo k 3811 incidentom v provincii Chajbar Paštúnchwá hraničiacej s Afganistanom. Pri samovražedných útokoch zahynulo celkom 1235 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek. Dva z nich spáchali ženy.
Pakistanské úrady vykonali v minulom roku 75.175 operácii založených na spravodajských informáciách, pri ktorých zabili 2597 teroristov, čo je nárast oproti 1053 v roku 2023, povedal hovorca armády na tlačovej konferencii. Dodal, že do takmer všetkých významných teroristických útokov v krajine boli zapojení Afganci.
V roku 2024 zaznamenali v Pakistane 3014 útokov. Tamojšie úrady tvrdia, že zvýšenie nastalo po návrate hnutia Taliban k moci v Afganistane v roku 2021. Nárast násilia hlásili predovšetkým z pohraničných regiónov, kde pravidelne útočí zakázaná pakistanská vetva Talibanu (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP). Islamabad obviňuje svojho západného suseda z toho, že umožňuje, aby sa jeho územie využívalo na útoky proti Pakistanu. Taliban takéto obvinenia popiera.
Hovorca pakistanskej armády podľa agentúry AP uviedol, že z Afganistanu sa stala „základňa pre teroristické operácie“. Do krajiny podľa neho nedávno na pozvanie vstúpilo približne 2500 militantov zo Sýrie, ktorí patria k inej než pakistanskej a afganskej národnosti. AP pripomenula, že v Sýrii zvrhnutím dlhoročného prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 skončila takmer 14-ročná občianska vojna, ktorá však po sebe zanechala množstvo ozbrojených skupín.
