Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Zahraničie

Pakistan by čoskoro chcel hostiť ďalšie rokovania medzi USA a Iránom

.
Na snímke náčelník pakistanskej armády, poľný maršal generál Asim Munir. Foto: TASR/AP

Predstavitelia Iránu, Spojených štátov i sprostredkovateľského Pakistanu signalizovali v sobotu pokrok pri rozhovoroch o ukončení vojny na Blízkom východe.

Autor TASR
Islamabad 24. mája (TASR) - Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf dúfa, že jeho krajina by už čoskoro mohla hostiť ďalšie kolo mierových rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Pakistan bude pokračovať vo svojich mierových snahách s najväčšou úprimnosťou a dúfame, že už čoskoro budeme hostiť ďalšie kolo rokovaní,“ uviedol Šaríf v príspevku na platforme X. Francúzska agentúra pripomína, že Pakistan zohral kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom.

Predstavitelia Iránu, Spojených štátov i sprostredkovateľského Pakistanu signalizovali v sobotu pokrok pri rozhovoroch o ukončení vojny na Blízkom východe. Pakistanské pozemné sily, ktorých veliteľ Ásim Munír ako sprostredkovateľ od piatku rokoval v Teheráne s iránskymi predstaviteľmi, v sobotu oznámili, že rozhovory za posledných 24 hodín priniesli „povzbudivý“ pokrok ku konečnej dohode.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1