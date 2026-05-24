Pakistan by čoskoro chcel hostiť ďalšie rokovania medzi USA a Iránom
Predstavitelia Iránu, Spojených štátov i sprostredkovateľského Pakistanu signalizovali v sobotu pokrok pri rozhovoroch o ukončení vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Islamabad 24. mája (TASR) - Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf dúfa, že jeho krajina by už čoskoro mohla hostiť ďalšie kolo mierových rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pakistan bude pokračovať vo svojich mierových snahách s najväčšou úprimnosťou a dúfame, že už čoskoro budeme hostiť ďalšie kolo rokovaní,“ uviedol Šaríf v príspevku na platforme X. Francúzska agentúra pripomína, že Pakistan zohral kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom.
Predstavitelia Iránu, Spojených štátov i sprostredkovateľského Pakistanu signalizovali v sobotu pokrok pri rozhovoroch o ukončení vojny na Blízkom východe. Pakistanské pozemné sily, ktorých veliteľ Ásim Munír ako sprostredkovateľ od piatku rokoval v Teheráne s iránskymi predstaviteľmi, v sobotu oznámili, že rozhovory za posledných 24 hodín priniesli „povzbudivý“ pokrok ku konečnej dohode.
