Pakistan čaká na odpoveď Iránu ohľadom účasti na rokovaniach s USA
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla.
Autor TASR
Islamabad 21. apríla (TASR) - Pakistan stále nedostal formálnu odpoveď od Iránu, či vyšle svoju delegáciu na druhé kolo mierových rokovaní so Spojenými štátmi. Uviedol to v utorok pakistanský minister informácií Atulláh Tarar, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Stále sa čaká na formálnu odpoveď iránskej strany ohľadom potvrdenia účasť jej delegácie na mierových rozhovoroch v Islamabade,“ napísal Tarar na sociálnej sieti X s tým, že ide o kľúčové rozhodnutie len niekoľko hodín pred koncom dohodnutého dvojtýždňového prímeria.
Agentúra Reuters predtým napísala, že ďalšie kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom je „naplánované na zajtra (stredu)“. S odvolaním sa na nemenovaný pakistanský zdroj dodala, že existuje snaha o obnovenie rokovaní a „veci sa posúvajú dopredu“.
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla. Iránsky tím vedený predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a americká delegácia na čele s viceprezidentom J. D. Vanceom absolvovali niekoľko kôl rokovaní. Obe strany však následne uviedli, že sa im pre viaceré rozpory nepodarilo dosiahnuť dohodu na dlhodobom urovnaní konfliktu.
Podľa zdroja agentúry Reuters z Bieleho domu však Vance do Pakistanu na druhé kolo rokovaní neodletel.
