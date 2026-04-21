Utorok 21. apríl 2026
Pakistan čaká na odpoveď Iránu ohľadom účasti na rokovaniach s USA

Policajti strážia kontrolný bod pred druhým kolom rokovaní medzi USA a Iránom v Islamabade v Pakistane v utorok 21. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Islamabad 21. apríla (TASR) - Pakistan stále nedostal formálnu odpoveď od Iránu, či vyšle svoju delegáciu na druhé kolo mierových rokovaní so Spojenými štátmi. Uviedol to v utorok pakistanský minister informácií Atulláh Tarar, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Stále sa čaká na formálnu odpoveď iránskej strany ohľadom potvrdenia účasť jej delegácie na mierových rozhovoroch v Islamabade,“ napísal Tarar na sociálnej sieti X s tým, že ide o kľúčové rozhodnutie len niekoľko hodín pred koncom dohodnutého dvojtýždňového prímeria.

Agentúra Reuters predtým napísala, že ďalšie kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom je „naplánované na zajtra (stredu)“. S odvolaním sa na nemenovaný pakistanský zdroj dodala, že existuje snaha o obnovenie rokovaní a „veci sa posúvajú dopredu“.

Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla. Iránsky tím vedený predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a americká delegácia na čele s viceprezidentom J. D. Vanceom absolvovali niekoľko kôl rokovaní. Obe strany však následne uviedli, že sa im pre viaceré rozpory nepodarilo dosiahnuť dohodu na dlhodobom urovnaní konfliktu.

Podľa zdroja agentúry Reuters z Bieleho domu však Vance do Pakistanu na druhé kolo rokovaní neodletel.
