Pakistan čakajú ďalšie monzúnové dažde, počet obetí stúpol na 749
Za posledných 24 hodín pribudlo 42 mŕtvych, uviedol v stredu Národný úrad pre zvládanie katastrof (NDMA).
Autor TASR
Islamabad 20. augusta (TASR) — Na 749 stúpol počet obetí monzúnových lejakov, ktoré od 26. júna sužujú Pakistan. Za posledných 24 hodín pribudlo 42 mŕtvych, uviedol v stredu Národný úrad pre zvládanie katastrof (NDMA). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Väčšinu úmrtí (446) hlásili v provincii Chajbar Paštúnchwá, kde záchranári od víkendu stále pátrajú po viac ako 150 nezvestných.
Oblasť zasiahnutú záplavami navštívil v stredu premiér Šáhbáz Šaríf, ktorý prisľúbil, že na obnovenie normálneho života v postihnutých oblastiach budú mobilizované všetky dostupné zdroje.
NDMA v tejto súvislosti varoval, že Pakistan čakajú v nasledujúcich 15 dňoch ďalšie výdatné dažde, ktoré prinesú tri rôzne poveternostné systémy.
Monzúnové obdobie trvá v Pakistane od júna do septembra. Tento rok sa vyskytlo sedem vĺn dažďov, ôsma sa pravdepodobne začne 23. augusta a mohla by postihnúť takmer celú krajinu, najmä južnú provinciu Sindh.
Pakistan, kde žije viac ako 240 miliónov ľudí, je podľa Organizácie Spojených národov z hľadiska klimatických zmien jednou z najzraniteľnejších krajín.
Podľa pakistanských meteorológov sú zrážky počas tohtoročného monzúnového obdobia výdatnejšie ako zvyčajne.
