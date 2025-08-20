Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
20. august 2025
Pakistan čakajú ďalšie monzúnové dažde, počet obetí stúpol na 749

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Za posledných 24 hodín pribudlo 42 mŕtvych, uviedol v stredu Národný úrad pre zvládanie katastrof (NDMA).

Autor TASR
Islamabad 20. augusta (TASR) — Na 749 stúpol počet obetí monzúnových lejakov, ktoré od 26. júna sužujú Pakistan. Za posledných 24 hodín pribudlo 42 mŕtvych, uviedol v stredu Národný úrad pre zvládanie katastrof (NDMA). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Väčšinu úmrtí (446) hlásili v provincii Chajbar Paštúnchwá, kde záchranári od víkendu stále pátrajú po viac ako 150 nezvestných.

Oblasť zasiahnutú záplavami navštívil v stredu premiér Šáhbáz Šaríf, ktorý prisľúbil, že na obnovenie normálneho života v postihnutých oblastiach budú mobilizované všetky dostupné zdroje.

NDMA v tejto súvislosti varoval, že Pakistan čakajú v nasledujúcich 15 dňoch ďalšie výdatné dažde, ktoré prinesú tri rôzne poveternostné systémy.

Monzúnové obdobie trvá v Pakistane od júna do septembra. Tento rok sa vyskytlo sedem vĺn dažďov, ôsma sa pravdepodobne začne 23. augusta a mohla by postihnúť takmer celú krajinu, najmä južnú provinciu Sindh.

Pakistan, kde žije viac ako 240 miliónov ľudí, je podľa Organizácie Spojených národov z hľadiska klimatických zmien jednou z najzraniteľnejších krajín.

Podľa pakistanských meteorológov sú zrážky počas tohtoročného monzúnového obdobia výdatnejšie ako zvyčajne.
