Skupina Pakistancov chcela zaživa upáliť podozrivého muža z rúhania

Islamabad 29. novembra (TASR) - Viac než dve desiatky ľudí zatkla polícia na severozápade Pakistanu za to, že podpálili policajnú stanicu. K potýčkam došlo v súvislosti s údajným uväznením muža za rúhanie. Informovala o tom agentúra DPA.



Stovky rozzúrených demonštrantov sa dostali do potýčok s políciou v provincii Chajbar Paštúnchvá v nedeľu neskoro večer miestneho času po tom, čo odmietli vydať na zatknutie muža, ktorý sa údajne dopustil znesvätenia koránu.



"Zatkli sme viac než dve desiatky podozrivých z podpálenia policajnej stanice a oficiálnych záznamov, ako aj z útoku na policajtov," uviedli pre DPA miestne policajné zdroje.



Dav chcel podozrivého muža "zaživa upáliť". Polícia ho následne previezla na bezpečné miesto. Život sa v oblasti vrátil do normálnu po tom, čo miestne úrady nasadili poriadkovú políciu a zorganizovali razie proti demonštrantom, ktorí sa po potýčkach ukrývali.



Rúhanie je v Pakistane citlivou otázkou a tí, ktorí takýmto obvineniam čelia, sa môžu stať terčmi extrémistických moslimských skupín. V niektorých prípadoch boli takíto podozriví zastrelení, zaživa upálení alebo ubití na smrť, píše DPA.



Najhorším incidentom bola vražda mentálne postihnutého pakistansko-amerického občana, ktorý bol minulý rok zastrelený v súdnej sieni počas procesu na základe kontroverzných pakistanských zákonov o rúhaní. Americké ministerstvo zahraničných vecí vtedy prípad odsúdilo a vyzvalo Pakistan, aby tieto zákony zrušil s cieľom zabrániť zločinom vyvolaným náboženskou nenávisťou.