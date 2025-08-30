< sekcia Zahraničie
Pakistan evakuoval vyše pol milióna ľudí v dôsledku povodní
Hladiny troch riek, ktoré pretekajú provinciou Pandžáb, hraničiacou s Indiou, dosiahli mimoriadne vysokú úroveň a voda z nich zasiahla viac ako 2300 dedín.
Autor TASR
Lahore 30. augusta (TASR) - Takmer pol milióna ľudí bolo evakuovaných v dôsledku povodní vo východnom Pakistane po tom, čo niekoľkodňové silné dažde spôsobili vyliatie riek z korýt, uviedli v sobotu miestne záchranné služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hladiny troch riek, ktoré pretekajú provinciou Pandžáb, hraničiacou s Indiou, dosiahli mimoriadne vysokú úroveň a voda z nich zasiahla viac ako 2300 dedín. Približne 481.000 ľudí, ktorí uviazli v dôsledku povodní, bolo evakuovaných spolu s 405.000 kusmi dobytka. Celkovo bolo povodňami ovplyvnených vyše 1,5 milióna ľudí.
„Ide o najväčšiu záchrannú operáciu v histórii Pandžábu,“ dodal na tlačovej konferencii vedúci provinčného úradu pre riadenie katastrof.
Najnovšia vlna monzúnových povodní si od začiatku týždňa vyžiadala 30 obetí. Počas mimoriadne silnej sezóny, ktorá začala ešte v júni, tak zahynuli už stovky ľudí.
Na evakuácii rodín z kritických častí, ktoré sa nachádzajú prevažne vo vidieckych oblastiach v blízkosti brehov spomínaných troch riek, sa podieľalo viac ako 800 lodí a vyše 1300 záchranárov. Bolo tiež zriadených viac ako 500 záchranných táborov, ktoré poskytujú útočisko rodinám a ich dobytku.
Dážď padal počas celej soboty aj v Lahore, druhom najväčšom meste krajiny. Polovicu celej obytnej štvrte zaplavila voda.
V polovici augusta zahynulo v priebehu pár dní viac ako 400 Pakistancov v dôsledku zosuvov pôdy spôsobených prívalovými dažďami na druhej strane krajiny, blízko Afganistanu.
V roku 2022 zaplavili povodne tretinu Pakistanu, pričom najviac postihnutou oblasťou bola južná provincia Sindh.
