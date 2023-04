Pakistan eviduje prvý prípad nákazy opičími kiahňami

Islamabad 26. apríla (TASR) — V Pakistane zaznamenali prvý prípad nákazy opičími kiahňami. V utorok to oznámili miestne úrady. Ďalšie podrobnosti o nakazenom pacientovi neposkytli. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa pakistanskej tlačovej agentúry Associated Press of Pakistan sa príbuzní osoby, ktorá mala pozitívny test na opičie kiahne, podrobili vyšetreniam. Lekári im odporučili karanténu.



Táto infekčná vírusová choroba spôsobuje horúčku, bolesti svalov a veľké kožné vredy. V máji 2022 sa začala rýchlo šíriť po celom svete, najmä medzi homosexuálnymi mužmi. Vďaka očkovaniu vo vyspelých štátoch a cieleným kontrolným zásahom sa podarilo dostať toto ochorenie po letnej kulminácii pod kontrolu.