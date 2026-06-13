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Pakistan hovorí o podpísaní dohody Iránu a USA v nedeľu
Obe strany podľa vyhlásenia vyjadrili nádej, že tento dôležitý krok prispeje k trvalému mieru a stabilite v regióne.
Autor TASR
Teherán 13. júna (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom, v sobotu uviedlo, že elektronické podpísanie mierovej dohody sa očakáva v nedeľu. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie predtým povedal, že v nedeľu k podpisu nedôjde. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Pakistanské ministerstvo na sociálnej sieti oznámilo, že ministri zahraničných vecí Saudskej Arábie a Pakistanu v telefonáte privítali, že americko-iránske rokovania sú v záverečnej fáze a „slávnostné podpísanie je stanovené na zajtra“.
Obe strany podľa vyhlásenia vyjadrili nádej, že tento dôležitý krok prispeje k trvalému mieru a stabilite v regióne.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf už v sobotu vyhlásil, že Irán a USA sú bližšie k dohode než kedykoľvek predtým. Dokončiť text dohody by podľa neho mohli v nadchádzajúcich 24 hodinách, pričom by ju následne elektronicky podpísali a nasledovali by budúci týždeň technické rokovania.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí neskôr podľa štátnych médií povedal, že očakávané memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude podpísané v nedeľu, nemožno však vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch.
Rozhovory o ukončení vojny, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára, prebiehajú od dosiahnutia prímeria v apríli. Obe krajiny však odvtedy opakovane vykonali útoky, ktoré uplynulý týždeň eskalovali, hoci predstavitelia Washingtonu i Teheránu zároveň naznačovali, že dohoda je blízko.
Pakistanské ministerstvo na sociálnej sieti oznámilo, že ministri zahraničných vecí Saudskej Arábie a Pakistanu v telefonáte privítali, že americko-iránske rokovania sú v záverečnej fáze a „slávnostné podpísanie je stanovené na zajtra“.
Obe strany podľa vyhlásenia vyjadrili nádej, že tento dôležitý krok prispeje k trvalému mieru a stabilite v regióne.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf už v sobotu vyhlásil, že Irán a USA sú bližšie k dohode než kedykoľvek predtým. Dokončiť text dohody by podľa neho mohli v nadchádzajúcich 24 hodinách, pričom by ju následne elektronicky podpísali a nasledovali by budúci týždeň technické rokovania.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí neskôr podľa štátnych médií povedal, že očakávané memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude podpísané v nedeľu, nemožno však vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch.
Rozhovory o ukončení vojny, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára, prebiehajú od dosiahnutia prímeria v apríli. Obe krajiny však odvtedy opakovane vykonali útoky, ktoré uplynulý týždeň eskalovali, hoci predstavitelia Washingtonu i Teheránu zároveň naznačovali, že dohoda je blízko.