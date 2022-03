K útoku na mešitu v Pešávare sa prihlásil Islamský štát

Bejrút 5. marca (TASR) - Militantná organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za piatkový bombový útok na šiitskú mešitu v pakistanskom meste Pešávar, pri ktorom prišlo o život najmenej 56 ľudí.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



IS prostredníctvom svojej propagandistickej agentúry Amak oznámil, že "bojovník Islamského štátu v piatok úspešne zaútočil na mešitu v Pešávare" v severozápadnej časti Pakistanu.



Miestna polícia informovala, že na mešitu v piatok zaútočili dvaja muži, ktorí pri vstupe do nej začali strieľať na ochranku. Jeden z útočníkov zomrel pri prestrelke s policajnými strážnikmi. Pri streľbe zahynul aj jeden policajt. Následne sa druhý z atentátnikov odpálil v mešite.



V tomto regióne, ktorý susedí s Afganistanom podobné útoky nie sú výnimočné a často sa k nim hlási militantná organizácia Islamský štát alebo hnutie Taliban.