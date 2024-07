Pakistan má v pláne zakázať činnosť strany bývalého premiéra Chána

Islamabad 16. júla (TASR) - Pakistan plánuje zakázať činnosť politickej strany Hnutie za spravodlivosť (PTI) bývalého premiéra krajiny Imrana Chána a obráti sa aj na najvyšší súd so žiadosťou o vznesenie obvinenia z vlastizrady voči nemu, uviedol v pondelok minister informácií Attaulláh Tarar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Minister odôvodnil zákaz opozičného PTI tým, že strana dostáva finančné príspevky zo zdrojov, ktoré nie sú v krajine povolené, a zároveň spomenul minuloročné nepokoje stúpencov PTI. Vláda tiež podá na najvyšší súd žalobu na Chána a bývalého prezidenta Árifa Alvího pre vlastizradu, uviedol Tarar. Chánov poradca označil toto rozhodnutie za krok k "miernejšiemu stannému právu".



Najnovšie nezhody prichádzajú v čase, keď krajina potrebuje prijať politicky nepopulárne reformy, akou je napríklad zvýšenie daní z príjmov v rámci poľnohospodárstva, aby tak získala sedem miliárd dolárov od Medzinárodného menového fondu (MMF).



Podľa agentúry Reuters súvisí zákaz činnosti politickej strany s lobovaním Pakistanského hnutia za spravodlivosť vo Washingtone. PTI sa snažilo dosiahnuť, aby Snemovňa reprezentantov USA podporila rezolúciu proti voľbám v Pakistane a aby sa pred poskytnutím finančnej pomoci krajine obrátila na MMF so žiadosťou o audit volieb.



Najvyšší súd minulý týždeň rozhodol, že PTI má nárok na viac ako 20 ďalších rezervovaných kresiel v parlamente, čím sa zvýšil tlak na koaličnú vládu krajiny. V súčasnosti nie je bezprostredne jasné, aký vplyv bude mať plánovaný zákaz na rozhodnutie súdu o udelení kresiel. Minister Tarar už vyhlásil, že vláda požiada o právne preskúmanie tejto otázky.



Chán, ktorý je vo väzení od augusta 2023, bol v sobotu spolu so svojou treťou manželkou oslobodený od obvinenia z nezákonného uzavretia manželstva. Chána ale neprepustia na slobodu, pretože úrady vydali nový príkaz na jeho zatknutie.



Bývalý predseda vlády bol pri moci od roku 2018 do roku 2022, kedy bol zosadený pre spor s pakistanskou armádou.