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Pakistan: Mierová dohoda Iránu a USA by sa mohla dokončiť do 24 hodín
Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody.
Autor TASR,aktualizované
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Islamabad 13. júna (TASR) - Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v sobotu vyhlásil, že mierová dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Sme bližšie k uzavretiu mierovej dohody než kedykoľvek predtým. Očakáva sa, že sa dokončí v nadchádzajúcich 24 hodinách, a Pakistan sa pripravuje na elektronický podpis, ktorý bude nasledovať po budúcotýždňových technických rokovaniach,“ uviedol Šaríf na platforme X.
„Chceli by sme sa poďakovať Spojeným štátom americkým a Iránskej islamskej republike za ich pokračujúce úsilie počas rokovaní, a tiež by sme chceli vyjadriť úprimnú vďaku našim bratom v regióne za ich podporu. Sme presvedčení, že táto historická mierová dohoda vytvorí pevný základ pre trvalý mier,“ dodal pakistanský premiér.
Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach predbežného memoranda o porozumení, no USA i Irán v uplynulej dobe opakovane naznačovali, že sa obe krajiny blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty pri tom ešte v sobotu skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára.
„Sme bližšie k uzavretiu mierovej dohody než kedykoľvek predtým. Očakáva sa, že sa dokončí v nadchádzajúcich 24 hodinách, a Pakistan sa pripravuje na elektronický podpis, ktorý bude nasledovať po budúcotýždňových technických rokovaniach,“ uviedol Šaríf na platforme X.
„Chceli by sme sa poďakovať Spojeným štátom americkým a Iránskej islamskej republike za ich pokračujúce úsilie počas rokovaní, a tiež by sme chceli vyjadriť úprimnú vďaku našim bratom v regióne za ich podporu. Sme presvedčení, že táto historická mierová dohoda vytvorí pevný základ pre trvalý mier,“ dodal pakistanský premiér.
Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach predbežného memoranda o porozumení, no USA i Irán v uplynulej dobe opakovane naznačovali, že sa obe krajiny blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty pri tom ešte v sobotu skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára.