Pakistanský veľvyslanec: Mierová konferencia o Afganistane sa odkladá

Islamabad 16. júla (TASR) - Mierová konferencia o Afganistane, ktorá sa mala uskutočniť v Pakistane od 17. do 19. júla, sa odkladá. Oznámila to v piatok afganská televízna stanica TV1 s odvolaním sa na pakistanského veľvyslanca v Kábule.



Ako píše agentúra TASS, nový dátum bude podľa veľvyslanca Mansúra Ahmada Chána stanovený po moslimskom sviatku obetovania - íd al-adhá -, ktorý budú veriaci tento rok sláviť od 19. do 23. júla.



Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí podľa panarabskej spravodajskej stanice al-Džazíra ešte vo štvrtok informovalo, že mierová konferencia sa uskutoční. Medzi Pakistanom a Afganistanom však medzitým došlo k diplomatickej roztržke.



Afganská vláda totiž vo štvrtok večer obvinila Pakistan z poskytovania leteckej podpory Talibanu. Pakistan tieto obvinenia v piatok odmietol.



Afganský prezident Ašraf Ghaní medzitým v piatok ráno ostro kritizoval Pakistan za údajné poskytovanie podpory Talibanu. Vyzval pritom Islamabad, aby svoj vplyv využil na dosiahnutie mieru a ukončenie vojny v Afganistane, píše TASS.



"Podľa našich informácií preniklo v priebehu posledného mesiaca do Afganistanu viac ako 10.000 militantov z Pakistanu a iných krajín," povedal Ghaní.



"Napriek opakovaným ubezpečeniam zo strany predsedu vlády Imrana Chána a jeho generálov, že nástup Talibanu k moci v Afganistane nie je v záujme Pakistanu... organizácie podporujúce pôsobenie Talibanu v Pakistane otvorene oslavujú ničenie majetku a príležitostí afganského ľudu a štátu," priblížil Ghaní.



Priame mierové rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou v katarskej metropole Dauha sú už niekoľko mesiacov pozastavené. Podľa predstaviteľov vlády v Kábule je však možné, že sa čoskoro obnovia.



Taliban spustil rozsiahlu ofenzívu v krajine začiatkom mája, keď zahraničné sily pod vedením USA začali s definitívnym sťahovaním svojich vojsk z Afganistanu. Talibovia odvtedy získali pod kontrolu značnú časť územia krajiny a viaceré dôležité hraničné priechody.