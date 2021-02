Muža oslobodeného v prípade vraždy novinára Pearla prepustia z väzenia

Islamabad 2. februára (TASR) – Pakistanský najvyšší súd v utorok nariadil, aby bol z väzenia do tzv. bezpečného domu prepustený muž, ktorého minulý týždeň oslobodili spod obvinení zo zosnovania únosu a z brutálnej vraždy amerického novinára Daniela Pearla, spáchanej v roku 2002. Informovala o tom agentúra AP.



V Británii narodený Ahmad Saeed Omar Sheikh s pakistanským pôvodom strávil posledných 18 rokov v cele smrti. K jeho premiestneniu do bezpečného domu, respektíve tzv. štátnej väzby, ako píše agentúra DPA, má dôjsť do dvoch dní. Naďalej tam bude strážený a nebude mu povolené dom opustiť a ani používať telefón či internet. Bude ho však môcť navštíviť manželka aj jeho deti.



"Nie je to úplná sloboda. Je to krok smerom k slobode," povedal jeho otec Saeed Sheikh, ktorý sa zúčastnil na utorňajšom pojednávaní na súde.



Daniela Pearla, ktorý bol šéfom juhoázijskej kancelárie denníka The Wall Street Journal, uniesli v januári 2002 v pakistanskom meste Karáči, keď pripravoval správu o islamistických militantoch. Takmer o mesiac neskôr, po niekoľkých požiadavkách na výkupné, bolo na konzulát USA doručené necenzurované video s jeho dekapitáciou.



Za jeho únos a vraždu bola v roku 2002 odsúdená štvorica mužov. Medzi nimi aj zmienený Ahmed Omar Saeed Sheikh, odsúdený v minulosti za únosy západných turistov v Indii i únos lietadla. Sheikha odsúdili na trest smrti, zvyšnú trojicu na doživotné tresty, pripomína DPA.



Vlani v apríli však súd v pakistanskej provincii Sindh zrušil rozsudky nad všetkými štyrmi odsúdenými. Sheikha pritom usvedčil len za únos Pearla a odsúdil na sedem rokov väzenia, ktoré si však už odpykal. Rozsudok vyvolal ostré protesty Spojených štátov i organizácií na ochranu práv novinárov. Deň po zrušení predošlých rozsudkov pakistanské úrady nariadili vziať túto štvoricu na tri mesiace do väzby.



Pakistanský najvyšší súd následne minulý štvrtok zamietol sériu odvolaní a oslobodzujúce rozsudky nad Sheikhom i trojicou mužov potvrdil. Rovnako ako v prípade Seika, aj v prípade zmienenej trojice nariadil v utorok jej premiestnenie do stráženého domu.



Proti oslobodeniu Sheikha sa odvolala Pearlova rodina aj pakistanská vláda. Právny zástupca rodiny zavraždeného novinára však už skôr informoval, že odvolanie má malú šancu na úspech, keďže vznesenú námietku proti oslobodeniu budú na najvyššom súde posudzovať rovnakí sudcovia, ako tí, čo oslobodenie nariadili.



Oslobodzujúci verdikt odsúdila Pearlova rodina a USA, ktoré ho označili za urážku obetí terorizmu na celom svete. Spojené štáty už skôr deklarovali, že v prípade potvrdenia oslobodzujúceho verdiktu sa budú snažiť o vydanie Sheikha.