Muža podozrivého v prípade skupinového znásilnenia ženy vzali do väzby

Na archívnej snímke pakistanský premiér Imrán Chán 24. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Islamabad 13. októbra (TASR) - Ďalšieho pakistanského muža, ktorý je hlavným podozrivým v prípade skupinového znásilnenia ženy na diaľnici na východe krajiny, vzal súd do väzby. Informáciu priniesla v utorok agentúra AFP.Žena vo svojej výpovedi uviedla, že ju minulý mesiac znásilnila skupina mužov v prítomnosti jej dvoch detí po tom, čo jej na diaľnici neďaleko mesta Láhaur došlo palivo. V krajine sa zdvihla vlna protestov po tom, čo šéf miestnej polície vyhlásil, že "".Miestny súd nariadil, aby bol hlavný podozrivý v prípade Ábid Alí Malhí vzatý do väzby, uviedol predstaviteľ tamojšej polície.Podľa pakistanského premiéra Imrána Chána by "". Chemická kastrácia je proces, ktorý za pomoci liečiv znižuje libido a sexuálnu aktivitu. Ďalší podozrivý Šafkat Alí, ktorý sa podľa polície priznal k činu, zostáva vo väzbe.Podľa agentúry AP nie je hromadné znásilnenie žien v Pakistane časté, avšak sexuálne obťažovanie a násilie voči ženám je v krajine hlásené pravidelne. Každoročne zomrie v Pakistane takmer 1000 žien v dôsledku tzv. vrážd zo cti za údajné porušenie konzervatívnych noriem týkajúcich sa lásky a manželstva.