Na zhromaždení islamistov zastrelili najmenej troch policajtov

Láhaur 27. októbra (TASR) - Najmenej traja policajti prišli v stredu o život a ďalších 70 ľudí utrpelo zranenia na zhromaždení v Pakistane, kde spustili paľbu priaznivci zakázanej radikálnej islamistickej strany. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na pakistanského ministra vnútra Šajcha Rašída Ahmada.



Na policajtov začali strieľať podporovatelia extrémistickej strany Tehríke labbajk Pakistan (TLP). Ahmad uviedol, že traja policajti zomreli a ôsmi zranení sú v kritickom stave.



Šéf pandžábskej polície na samostatnej tlačovej konferencii uviedol, že pri streľbe zomreli štyria policajti. TLP zase zo streľby do davu obvinila políciu s tým, že štyroch jej priaznivcov zabili.



Polícia v provincii Pandžáb, ktorej hlavným mestom je Láhaur, poprela použitie gumových projektilov či strelných zbraní a odmietla komentovať tvrdenia, že demonštranti zomreli. Uviedla, že použila slzotvorný plyn a obušky.



Najnovšia demonštrácia sa začala v piatok v Láhaure, odkiaľ sa tisíce ľudí pomaly presúvali do hlavného mesta Islamabad. Zrážky medzi oboma stranami si v Láhaure vyžiadali životy dvoch policajtov. TLP v sobotu informovala, že zomrelo päť jej priaznivcov.



Polícia uzavrela hlavné cesty a križovatky vedúce do hlavného mesta, približne 300 kilometrov od súčasného miesta protestu.



V Pakistane vypukli začiatkom roka protifrancúzske protesty, ktoré sprevádzali násilnosti aj s obeťami na životoch. Francúzske veľvyslanectvo v Islamabade preto vtedy odporučilo francúzskym občanom v Pakistane, aby odcestovali z krajiny.



Práve TLP stála za vlnou protestov. Strana požaduje prepustenie svojho vodcu Chadíma Husajna Rizvíha, ktorého zadržali v apríli. Vtedy pakistanská vláda stranu fakticky zakázala, keď ju zaradila na zoznam teroristických organizácií. TLP takisto žiada vyhostenie francúzskeho veľvyslanca.