Pakistan nechce prijímať ďalších utečencov z Afganistanu

Islamabad 31. augusta (TASR) – Pakistan oznámil, že už nebude prijímať ďalších utečencov z Afganistanu. Ako uviedol pre berlínsky denník Der Tagesspiegel pakistanský veľvyslanec v Nemecku Mohammad Fajsál, jeho krajina prijala dosiaľ už tri až štyri milióny Afgancov. Teraz sú podľa neho na rade „bohatšie a väčšie" štáty, ktoré by sa mali ujať ľudí utekajúcich z Afganistanu po prevzatí moci militantným hnutím Taliban.



Fajsál zdôraznil, že riešenie problému s utečencami by mali priniesť krajiny, ktoré sa 20 rokov podieľali na vojenskej misii v Afganistane. Medzinárodné spoločenstvo musí podľa neho hovoriť s predstaviteľmi Talibanu a nájsť patričné riešenie, povedal pred utorňajšou návštevou nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa v hlavnom meste Pakistanu Islamabad. Pakistan podporuje všetkými silami vycestovanie ľudí z Afganistanu, poznamenal Fajsál s tým, že hranice zostanú nateraz otvorené.



Šéf nemeckej diplomacie apeloval na Taliban, aby dodržal prísľub, že umožní z krajiny vycestovať i ďalším ľuďom, ktorí tak chcú urobiť, a že v Kábule vznikne inkluzívna vláda.



„Taliban chce vytvoriť novú vládu, a to nám ukáže, či sa splní naša požiadavka, aby bola inkluzívna," povedal Maas podľa agentúry Reuters v Islamabade na spoločnej tlačovej konferencii so svojím rezortným kolegom Šáhom Mahmúdom Kurajším.



„Nechcem, aby (sľuby) iba dodržali, ale aby ich aj presadili," citoval vyjadrenie Maasa denník Die Welt. „Preto vedieme ďalšie rozhovory s Talibanom," dodal. Tie sa týkajú napríklad ďalšej evakuácie prostredníctvom pozemných spojení po tom, čo boli evakuačné lety ukončené a Taliban po odlete posledného amerického lietadla v pondelok večer ovládol už celé letisko v Kábule.



Maas ďalej v pakistanskej metropole prisľúbil štátom susediacim s Afganistanom pomoc v pohraničnom území a pri boji proti terorizmu. Nemecko ponúka v tejto súvislosti 100 miliónov eur v rámci humanitárnej pomoci a ďalších 500 miliónov eur pre susedné štáty, priblížil minister.



Maas zároveň priznal, že vývoz štátneho zriadenia do Afganistanu zlyhal. „Vojenské intervencie nie sú vhodné na dlhodobý export štátneho zriadenia," kritizoval. V budúcnosti je podľa neho potrebné nanovo prehodnotiť „ciele a trvanie" vojenských operácií.