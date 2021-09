Pakistan nechce prepustiť českých horolezcov

Praha 17. septembra (TASR) - Českí horolezci Jakub Vlček a Petr Macek, ktorých pakistanská armáda zachránila na hore Rakapoši, zostávajú v nemocnici v pakistanskom meste Gilgit. Zadržiavajú ich tam úrady, pretože žiadajú zaplatiť pokutu za neoprávnený výstup na horu. Česi na to nemali potrebné povolenia a údajne mali už neplatné víza. V piatok o tom informoval portál Novinky.cz.



"Obaja turisti vyliezli na horu bez potrebných povolení. Kým nezaplatia náklady na helikoptéru, budeme ich držať v Gilgite," povedal tajomník Alpského klubu Pakistanu Karrar Haidrí.



Na pokutu sa by okrem českých horolezcov mal zložiť aj ich pakistanský sprievodca.



Minister cestovného ruchu regionálnej vlády Rádža Násir pre denník Dawn povedal, že Česi nielenže nezískali povolenie, ale ani nezaplatili náklady súvisiace s poistením.



Náklady na záchrannú akciu na hore Rakapoši vo výške 6200 metrov sa podľa ministrových slov pohybujú od troch do štyroch miliónov pakistanských rupií (386.000 až 515.000 českých korún/15.260 až 20.360 eur).



Záchranu horolezcov mala podľa portálu iDNES.cz hradiť poisťovňa UNIQA. Tá však nemieni sumu zaplatiť, pretože Česi porušili pakistanské zákony a konali v rozpore so zmluvnými podmienkami poistenia. Horu Rakapoši poisťovňa pokladá za neodporúčanú na lezenie.



Českí horolezci podľa servera Dawn požiadali o povolenie 16. júla. Úrady im ho však nevydali pre bezpečnostné riziko.



Dvojica horolezcov uviazla v nedeľu 12. septembra spolu s miestnym sprievodcom na 7788-metrovej hore Rakapoši a v stredu ráno ich do bezpečia odviezol vrtuľník pakistanskej armády. Ich záchranu od nedele komplikovalo nepriaznivé veterné počasie a vysoká nadmorská výška.



Pakistanská armáda už v utorok doručila skupine potraviny, vodu, lieky a laná, vďaka čomu mohli horolezci začať zostup do nižšej výšky, kam im mal ísť naproti tím záchranárov.



Hora Rakapoši, nachádzajúca sa v pohorí Karakoram, je 27. najvyššou horou sveta. Medzi horolezcami je považovaná za jeden z najťažšie zdolateľných vrcholov, keďže zo základného tábora na vrchol je potrebné prekonať 5000 výškových metrov.