Tragická nehoda autobusu:Vozidlo sa zrútilo do priepasti, hlásia obete

Islamabad 2. mája (TASR) – Najmenej 20 ľudí zahynulo po tom, ako sa v hornatej oblasti na severe Pakistanu zrútil do priepasti autobus vezúci niekoľko desiatok ľudí. Oznámili to v piatok pakistanské úrady, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Autobus smeroval z mesta Rávalpindí pri pakistanskej metropole Islamabad do oblasti Gilgit-Baltistan na severe krajiny, ktorá hraničí s Čínou. Pri nehode utrpelo zranenia približne 20 osôb, ktoré hospitalizovali, uviedli miestni predstavitelia.



Záchranné práce komplikoval hornatý terén, do akcie sa okrem miestnych obyvateľov zapojili aj armádne vrtuľníky.



Polícia príčinu nehody stále vyšetruje. Smrteľné dopravné nehody so stovkami obetí ročne sú v Pakistane bežné, a to v dôsledku bezohľadného jazdenia i zlého stavu ciest. Vodiči často nedodržiavajú dopravné a bezpečnostné predpisy, približuje DPA.