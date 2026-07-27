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Pakistan nevylučuje, že USA môžu zo zeme zaútočiť na Irán
Predstavitelia pakistanských tajných služieb sa domnievajú, že americký prezident Donald Trump by mohol nariadiť obmedzenú pozemnú ofenzívu v Iráne.
Autor TASR
Islamabad 27. júla (TASR) - Predstavitelia pakistanských tajných služieb sa domnievajú, že americký prezident Donald Trump by mohol nariadiť obmedzenú pozemnú ofenzívu v Iráne, ktorej cieľom by bolo odrezať pobrežné oblasti od zvyšku krajiny. V pondelok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na dva zdroje, píše TASR.
„Existuje množstvo náznakov, že to (Trump) plánuje,“ povedal jeden z predstaviteľov. O plánovanej ofenzíve podľa neho vypovedá rozmiestňovanie amerických vojsk v regióne, ich presuny, ako aj rétorika amerických predstaviteľov.
DPA pripomína, že pozemná invázia do Iránu by bola mimoriadne riziková, keďže americké jednotky by boli ohrozené raketovými a dronovými útokmi. Podľa Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie sú iránske ozbrojené sily zložené zo 610.000 vojakov v aktívnej službe a k dispozícii majú aj 350.000 mužov v zálohe.
Pakistanskí predstavitelia však uviedli, že Washington a Teherán napriek tomu naďalej komunikujú a posielajú si návrhy v snahe oživiť platnosť uzavretého memoranda o porozumení a dosiahnuť prímerie. Podľa DPA o tom svedčí aj to, že obe strany po viac ako desiatich dňoch bojov uplynulé dni prerušili vzájomné útoky. So sprostredkovaním rozhovorov opäť pomáhajú mediátori z Kataru a Pakistanu.
„Séria návrhov koluje medzi nami a Katarom,“ uviedol jeden z predstaviteľov, ktorý si želal zostať v anonymite. „Zatiaľ si nie sme istí, aký bude výsledok,“ dodal. Irán už podľa neho odmietol návrh na dočasné 10-dňové prímerie a namietal aj proti myšlienke zriadenia novej trasy cez Hormuzský prieliv. Podľa jedného zo zdrojov chce Teherán uzavrieť iba „trvalé prímerie“.
„Existuje množstvo náznakov, že to (Trump) plánuje,“ povedal jeden z predstaviteľov. O plánovanej ofenzíve podľa neho vypovedá rozmiestňovanie amerických vojsk v regióne, ich presuny, ako aj rétorika amerických predstaviteľov.
DPA pripomína, že pozemná invázia do Iránu by bola mimoriadne riziková, keďže americké jednotky by boli ohrozené raketovými a dronovými útokmi. Podľa Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie sú iránske ozbrojené sily zložené zo 610.000 vojakov v aktívnej službe a k dispozícii majú aj 350.000 mužov v zálohe.
Pakistanskí predstavitelia však uviedli, že Washington a Teherán napriek tomu naďalej komunikujú a posielajú si návrhy v snahe oživiť platnosť uzavretého memoranda o porozumení a dosiahnuť prímerie. Podľa DPA o tom svedčí aj to, že obe strany po viac ako desiatich dňoch bojov uplynulé dni prerušili vzájomné útoky. So sprostredkovaním rozhovorov opäť pomáhajú mediátori z Kataru a Pakistanu.
„Séria návrhov koluje medzi nami a Katarom,“ uviedol jeden z predstaviteľov, ktorý si želal zostať v anonymite. „Zatiaľ si nie sme istí, aký bude výsledok,“ dodal. Irán už podľa neho odmietol návrh na dočasné 10-dňové prímerie a namietal aj proti myšlienke zriadenia novej trasy cez Hormuzský prieliv. Podľa jedného zo zdrojov chce Teherán uzavrieť iba „trvalé prímerie“.