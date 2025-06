Pakistan nominuje Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mier

Islamabad 21. júna (TASR) - Pakistan nominuje amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mier v roku 2026 pre jeho diplomatické úsilie pri nedávnom konflikte medzi Pakistanom a Indiou, ktoré viedlo k uzavretiu prímeria medzi oboma nukleárnymi mocnosťami. TASR o tom píše podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



„Pakistanská vláda sa rozhodla oficiálne odporučiť prezidenta Donalda J. Trumpa na udelenie Nobelovej ceny za mier za rok 2026 pre jeho rozhodný diplomatického zásah a vedúcu úlohu, ktorú zohral počas nedávnej indicko-pakistanskej krízy,“ napísal Islamabad na sociálnej sieti X.



Podľa vlády Trump preukázal veľkú strategickú prezieravosť a štátnické schopnosti v čase eskalácie napätia v regióne, čo podľa nej predišlo väčšiemu ozbrojenému konfliktu, ktorý by bol katastrofou pre milióny ľudí v regióne a vo svete. „Tieto kroky svedčia o jeho úlohe skutočného mierotvorcu a o jeho odhodlaní riešiť konflikty prostredníctvom dialógu,“ uviedla pakistanská vláda, ktorá tiež ocenila jeho snahy o mierové urovnanie sporu o Kašmír.



Islamabad Trumpa nominoval iba niekoľko dní po tom, čo sa v Bielom dome stretol so šéfom pakistanskej armády Asímom Munírom, pripomína DPA.



Napätie medzi Indiou a Pakistanom výrazne stúplo od útoku militantov v Pahalgáme, časti sporného regiónu Kašmír spravovanom Indiou, pri ktorom 22. apríla zahynulo 26 prevažne indických turistov. India obvinila z útoku Pakistan, ktorý to však poprel. Odvtedy na seba obe krajiny opakovane útočili, raketami, dronmi a delostreleckou paľbou. Najväčšie ozbrojené strety medzi týmito krajinami za uplynulé desaťročia si vyžiadali životy viac ako 60 civilistov. Situáciu sa podarilo upokojiť po intervencii USA, ktoré sprostredkovali prímerie.