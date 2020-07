Pakistan obnovil očkovaciu kampaň proti detskej obrne

Islamabád 20. júla (TASR) - V Pakistane po štvormesačnej prestávke spôsobenej koronavírusovou epidémiou obnovili celoštátne očkovanie proti detskej obrne. Úrady sa totiž obávali, že kvôli pandémii nového druhu koronavírusu bude počet pacientov s detskou obrnou pribúdať. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.



Pakistan je jednou z mála krajín na svete, kde je detská obrna vážnym problémom. Spolu s Afganistanom a Nigériou patrí ku krajinám, kde sa stále objavujú nové prípady detskej obrny.



"Momentálne nemôžeme povedať, aký vplyv bude mať štvormesačné pozastavenie vakcinácie na náš boj proti detskej obrne, ale je isté, že súčasný rok bude z hľadiska počtu nových prípadov horší, ako boli tie predchádzajúce," tvrdia úrady.



Predtým, než sa vakcinácia do konca roka rozšíri na celonárodnú úroveň, zameria sa najskôr na 800.000 detí do veku piatich rokov v okresoch, kde sa detská obrna neustále vyskytuje. Ide o oblasti miest ako Kvéta, Láhaur či Karáči.



Podľa pakistanského ministra zdravotníctva Zafara Mírzu je obnovenie vakcinačnej kampane výsledkom priaznivej situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu.



Miestne úrady hlásia viac ako 250.000 infikovaných uvedeným typom vírusu (SARS-CoV-2), avšak v dôsledku nízkeho počtu testovaní môže byť tento počet oveľa vyšší, píše AFP.



Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)sa v roku 2020 v Pakistane zatiaľ vyskytlo 60 prípadov detskej obrny. V roku 2017 zaznamenali v Pakistane iba osem a v roku 2018 iba 12 prípadov detskej obrny, no v roku 2019 sa tento počet zvýšil na 147 prípadov, píše agentúra Reuters.



Osoby poverené očkovaním a ich policajné sprievody sa v Pakistane často stávajú terčmi útokov militantov. Útoky tohto druhu sa zintenzívnili po zistení, že americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v Pakistane použila falošnú očkovaciu kampaň proti hepatitíde ako lesť na nájdenie Usámu bin Ládina. Vodcu teroristickej siete al-Káida zabilo v roku 2011 americké komando.