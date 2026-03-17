< sekcia Zahraničie
Pakistan odmieta, že by zaútočil na zdravotné stredisko v Kábule
Zástupca hovorcu Talibanu Hamdulláh Fitrat napísal, že útok zasiahol nemocnicu v pondelok okolo 21.00 h miestneho času a zničil veľké časti tohto centra s kapacitou 2000 lôžok.
Autor TASR
Islamabad 17. marca (TASR) - Pakistanský minister informácií Atulláh Tarar v utorok odmietol tvrdenie Talibanu, podľa ktorého Pakistan v noci na utorok úmyselne zasiahol centrum na liečbu drogových závislostí v Kábule. Afganská vláda uvádza, že pri nešťastí zahynulo 400 ľudí. Tarar tieto tvrdenia označil za „úplne nepodložené“. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
Tarar na X napísal, že Pakistan v noci uskutočnil šesť „presných, cielených a profesionálnych“ útokov v Kábule a vo východnej pohraničnej provincii Nangarhár v rámci „prebiehajúcej vojny proti terorizmu“.
„Žiadna nemocnica, žiadne centrum liečby drogových závislostí ani žiadne civilné zariadenie nebolo terčom útoku. Cieľmi boli vojenské a teroristické zariadenia vrátane skladov munície a technického vybavenia, ako aj ďalších objektov spojených s nepriateľskými aktivitami namierenými proti Pakistanu,“ dodal.
V príspevku na platforme X v noci zástupca hovorcu Talibanu Hamdulláh Fitrat napísal, že útok zasiahol nemocnicu v pondelok okolo 21.00 h miestneho času a zničil veľké časti tohto centra s kapacitou 2000 lôžok. Počet obetí sa v tom čase vyšplhal na 400, pričom ďalších najmenej 250 ľudí utrpelo zranenia.
Organizácia Spojených národov (OSN) už vyzvala na rýchle nezávislé a transparentné vyšetrenie útoku. „Voči zodpovedným osobám musí byť vyvodená zodpovednosť v súlade s medzinárodnými normami,“ povedal novinárom v Ženeve hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva. „Tieto výsledky musia byť zverejnené. Obete a ich rodiny majú nárok na odškodnenie,“ dodal.
Ozbrojené zrážky medzi oboma krajinami sa vyostrili v októbri minulého roka a viedli k takmer úplnému uzavretiu hraníc. Pakistan následne vyhlásil „otvorenú vojnu“ proti Talibanu a 27. februára bombardoval afganské hlavné mesto Kábul. Odvtedy sa ozbrojené potýčky v pohraničných oblastiach zintenzívnili.
Tarar na X napísal, že Pakistan v noci uskutočnil šesť „presných, cielených a profesionálnych“ útokov v Kábule a vo východnej pohraničnej provincii Nangarhár v rámci „prebiehajúcej vojny proti terorizmu“.
„Žiadna nemocnica, žiadne centrum liečby drogových závislostí ani žiadne civilné zariadenie nebolo terčom útoku. Cieľmi boli vojenské a teroristické zariadenia vrátane skladov munície a technického vybavenia, ako aj ďalších objektov spojených s nepriateľskými aktivitami namierenými proti Pakistanu,“ dodal.
V príspevku na platforme X v noci zástupca hovorcu Talibanu Hamdulláh Fitrat napísal, že útok zasiahol nemocnicu v pondelok okolo 21.00 h miestneho času a zničil veľké časti tohto centra s kapacitou 2000 lôžok. Počet obetí sa v tom čase vyšplhal na 400, pričom ďalších najmenej 250 ľudí utrpelo zranenia.
Organizácia Spojených národov (OSN) už vyzvala na rýchle nezávislé a transparentné vyšetrenie útoku. „Voči zodpovedným osobám musí byť vyvodená zodpovednosť v súlade s medzinárodnými normami,“ povedal novinárom v Ženeve hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva. „Tieto výsledky musia byť zverejnené. Obete a ich rodiny majú nárok na odškodnenie,“ dodal.
Ozbrojené zrážky medzi oboma krajinami sa vyostrili v októbri minulého roka a viedli k takmer úplnému uzavretiu hraníc. Pakistan následne vyhlásil „otvorenú vojnu“ proti Talibanu a 27. februára bombardoval afganské hlavné mesto Kábul. Odvtedy sa ozbrojené potýčky v pohraničných oblastiach zintenzívnili.