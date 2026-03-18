Pakistan ohlásil dočasné pozastavenie útokov na susedný Afganistan
Autor TASR,aktualizované
Islamabad 18. marca (TASR) - Pakistan v stredu oznámil „dočasnú prestávku“ v útokoch na Afganistan. K tomuto kroku dospel na žiadosť viacerých krajín a pri príležitosti záveru moslimského posvätného mesiaca ramadán, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Pakistanský minister informácií Attaulláh Tarár uviedol, že päťdňové prerušenie bojov počas sviatku íd al-fitr žiadali „bratské islamské krajiny“ – Saudská Arábia, Katar a Turecko. Dočasné prímerie má platiť od štvrtka do polnoci v pondelok.
„Pakistan ponúka toto gesto v dobrej viere a v súlade s islamskými pravidlami,“ napísal Tarár na sociálnej sieti X. Zároveň varoval, že v prípade akéhokoľvek cezhraničného útoku, útoku dronmi alebo teroristického incidentu na území Pakistanu budú bojové operácie „okamžite obnovené s novou intenzitou“.
Napätie medzi Pakistanom a Afganistanom v uplynulých týždňoch výrazne eskalovalo vo forme leteckých a cezhraničných útokov. Pakistan podnikol nálety na ciele v okolí Kábulu i Kandaháru, pričom tvrdí, že boli namierené proti ozbrojencom zo skupiny Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP), mediálne známej aj ako Pakistanský Taliban. Ide o zastrešujúcu organizáciu pre rôzne islamistické skupiny operujúce na pakistanských federálne spravovaných kmeňových územiach blízko pakistanskej hranice s Afganistanom.
Afganské vládnuce fundamentalistické hnutie Taliban v reakcii na útoky pakistanskej armády obvinilo Islamabad z útokov na civilné objekty a hlási vysoký počet obetí. Údaje o počte mŕtvych sa líšia, pričom podľa medzinárodných organizácií ide o desiatky až stovky obetí. Pakistan tieto tvrdenia odmieta a uvádza, že cieľom boli výlučne militantné infraštruktúry.
Súčasťou eskalácie boli aj odvetné incidenty vrátane dronových útokov a prestreliek na hranici, ktorá je dlhodobo predmetom sporov medzi Afganistanom a Pakistanom.
Ide o najvážnejšiu eskaláciu bojov medzi oboma krajinami za posledné roky.
