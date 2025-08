Pakistan plánuje od septembra vyhostiť vyše 1,3 milióna Afgancov

Islamabad 6. augusta (TASR) - Pakistan plánuje začať s vyhosťovaním viac ako 1,3 milióna Afgancov, ktorých OSN eviduje ako utečencov, uviedli v stredu pakistanskí predstavitelia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Tretia fáza repatriácie sa začne 1. septembra a zameria sa na Afgancov, ktorým bol vydaný dokument z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Pakistan doteraz vyhostil približne 1,3 milióna legálnych i nelegálnych utečencov z Afganistanu. Predchádzajúce fázy často násilných deportácií sa začali už v septembri 2023.



Repatriácie afganských utečencov z Pakistanu a Iránu spustili humanitárnu krízu v krajine spravovanej hnutím Taliban, uvádza OSN. Agentúry OSN a mnohé ľudskoprávne skupiny vyzývali Pakistan, aby zvážil svoje plány na deportácie, najmä pri osobách, ktoré by mohol režim Talibanu ohroziť.



„Vláda bude pokračovať s plánom na vyhostenie Afgancov,“ ozrejmil predstaviteľ pakistanskej agentúry pre utečencov. Islamabad tvrdí, že afganskí utečenci páchali zločiny a stali sa príťažou pre oslabené hospodárstvo krajiny zapríčinené desaťročiami ozbrojených konfliktov, politickou neistotou, zlým vládnutím a katastrofami spojenými so zmenou klímy, uvádza DPA.



Milióny Afgancov utiekli do Pakistanu v priebehu posledných štyroch desaťročí napríklad po sovietskej invázii v roku 1979 či po prevzatí vlády Talibanom v roku 2021.