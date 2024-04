Platforma sociálnej siete X bude spolupracovať s pakistanskou vládou

Islamabad 18. apríla (TASR) - Platforma sociálnej siete X vo štvrtok uviedla, že bude spolupracovať s pakistanskou vládou, aby "pochopila jej obavy". Reaguje tak na informácie úradov, podľa ktorých bola sieť X v krajine zakázaná na dva mesiace z bezpečnostných dôvodov. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Používatelia v Pakistane hlásili problémy s používaním siete X (predtým Twitter) od polovice februára. Tamojšia vláda sa k tomu dlho nevyjadrovala. Až v stredu (17.4.) pakistanské ministerstvo vnútra oficiálne potvrdilo, že vo februári zablokovalo prístup na túto sociálnu sieť pre obavy o národnú bezpečnosť. V ten istý deň najvyšší pakistanský súd nariadil vláde, aby prístup na sieť X do týždňa obnovila.



"Je veľmi vhodné spomenúť, že nedodržiavanie smerníc pakistanskej vlády zo strany Twitteru/X a neriešenie obáv týkajúcich sa zneužívania tejto platformy si vyžiadalo zavedenie zákazu," uviedla vláda v písomnom podaní na súd, do ktorého nahliadla agentúra Reuters.



Islamabad tvrdí, že so svojimi obavami priamo konfrontoval sociálnu sieť X, ktorá neprejavila ochotu o ich vyriešenie.



"Rozhodnutie zakázať Twitter/X v Pakistane bolo prijaté v záujme zachovania národnej bezpečnosti a udržania verejného poriadku," uviedlo pakistanské ministerstvo vnútra. Dodalo, že tento krok prijalo po zvážení dôverných správ od pakistanských spravodajských a bezpečnostných služieb.



Pakistanský rezort vnútra tvrdí, že "nepriateľské elementy pôsobiace na Twitteri/X majú nekalé úmysly vytvoriť prostredie chaosu a nestability s cieľom destabilizovať krajinu a uvrhnúť ju do určitej formy anarchie".