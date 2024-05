Pakistan po násilnostiach v Kirgizsku reagoval diplomatickou nótou

Karáčí/Biškek 18. mája (TASR) - Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že si predvolalo kirgizského charge d'affaires a odovzdalo mu protestnú nótu v reakcii na násilie voči pakistanským študentom v Biškeku. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Kirgizská polícia uviedla, že v centre hlavného mesta v piatok potlačila násilie, pri ktorom stovky kirgizských mužov útočili na budovy, v ktorých žijú zahraniční študenti vrátane Pakistancov. Podľa polície útok vyvolala bitka cudzincov (ich národnosť nebola uvedená) s miestnymi obyvateľmi v meste.



"Kirgizská vláda by mala prijať všetky možné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochranu pakistanských študentov a občanov," uviedlo vo vyhlásení pakistanské ministerstvo zahraničných vecí.



Vo vyhlásení sa uvádza, že podľa kirgizského ministerstva zdravotníctva štyrom Pakistancom bola poskytnutá prvá pomoc, jeden ostáva so zranením v nemocnici. Pakistan uviedol, že pre svojich občanov postihnutých násilím zriadil núdzové horúce linky.



Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vo vyhlásení vyjadril znepokojenie nad incidentom a povedal, že Islamabad letecky dopraví späť každého zo svojich občanov, ktorí by chceli opustiť Kirgizsko okamžite.