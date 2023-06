Pakistan po tragédii lode pri Grécku zatkol 10 podozrivých prevádzačov

Muzaffarabád 18. júna (TASR) - Pakistanské úrady zatkli desať údajných prevádzačov ľudí. Zásah podnikli niekoľko dní po tom, čo sa desiatky migrantov utopili pri pobreží Grécka. V nedeľu to oznámili pakistanskí predstavitelia, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Premiér Šáhbáz Šaríf nariadil aj okamžitý tvrdý zásah proti agentom zapojeným do pašovania ľudí a dodal, že budú "kruto potrestaní".



Každý rok sa na veľmi nebezpečnú púť vydajú tisíce mladých Pakistancov, ktorí sa pokúšajú ilegálne dostať do Európy, kde dúfajú v lepší život.



Na palube zhrdzavenej rybárskej lode, ktorá sa v stredu 14. júna potopila pri gréckom polostrove Peloponéz, sa pravdepodobne nachádzali desiatky Pakistancov. Pri tragédii zahynulo najmenej 78 ľudí a stovky ďalších sú stále nezvestné.



Predstavitelia uviedli, že deväť osôb zadržali v oblasti Kašmíru kontrolovanej Pakistanom, ktorá je domovom väčšiny obetí, a jednu osobu zatkli v meste Gudžrát, ktoré dlho slúžilo ako východiskový bod pre migrantov.



"V súčasnosti ich vyšetrujú za ich účasť na zariaďovaní celého priebehu ilegálnej prevádzačskej akcie," povedal miestny predstaviteľ Kašmíru ovládaného Pakistanom, Čaudhary Šaukat.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v spoločnom oznámení napísali, že na palube rybárskej lode sa nachádzalo 400 až 750 ľudí.



Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že prežilo 12 pakistanských občanov, ale nemá informácie o tom, koľko ich na lodi bolo.



Predstaviteľ prisťahovaleckého úradu pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že tento údaj by mohol presiahnuť 200.



"Premiér dal rázny príkaz na zintenzívnenie boja proti jednotlivcom, ktorí sa zapájajú do odporného zločinu obchodovania s ľuďmi," uviedol úrad premiéra vo vyhlásení.



Desaťtisíce Pakistancov vyháňa z krajiny kombinácia politického zmätku a ekonomiky na pokraji zrútenia. Odchádzajú legálne aj ilegálne.



Mladí muži, predovšetkým z východnej provincie Pandžáb a severozápadnej provincie Chajbar Paštúnchvá, často využívajú trasu cez Irán, Líbyu, Turecko a Grécko, odkiaľ sa snažia nezákonne dostať ďalej do bohatšej časti Európy.