Pakistan po zostrelení indických lietadiel zadržiava dvoch pilotov

Islamabad 27. februára (TASR) - Pakistanská armáda po stredajšom zostrelení dvoch indických lietadiel v spornom regióne Kašmír vyhlásila, že zajala dvoch indických pilotov. Aktualizovala tým predošlé oznámenie, v ktorom sa spomínalo zadržiavanie jedného pilota.



Podľa vyjadrenia armádneho hovorcu Ásifa Ghafúra, ktoré priniesla tlačová agentúra AP, jeden zo spomínaných pilotov utrpel nešpecifikované zranenia a ošetrujú ho vo vojenskej nemocnici. Hovorca dodal, že s oboma Indmi "zaobchádzajú dobre", pričom sa nezmienil o ich prípadnom vydaní do vlasti.



Pakistanský úrad civilného letectva medzitým oznámil, že v súvislosti s vystupňovaním napätia vo vzťahoch s Indiou uzatvára pakistanský vzdušný priestor pre všetky komerčné lety. Indické médiá zase hlásili uzavretie letísk v časti Kašmíru kontrolovanej Indiou. Podľa tlačovej agentúry Press Trust of India ide o letiská v mestách Šrínagar, Džammú a Léh. Indické úrady však túto správu odmietli komentovať.



Pakistanská armáda vyhlásila, že vzdušné sily v stredu zostrelili v Kašmíre dve indické vojenské lietadlá, ktoré prenikli do vzdušného priestoru Pakistanu. Jedno z lietadiel sa zrútilo do časti Kašmíru kontrolovanej Pakistanom, zatiaľ čo druhé dopadlo na indickú stranu. Osud posádky druhého lietadla nebol bezprostredne známy.



Podľa zdrojov agentúry AFP predtým narušili vzdušný priestor nad indickou časťou Kašmíru pakistanské stíhačky, ktoré však boli donútené preletieť naspäť cez faktickú hranicu pretínajúcu toto sporné územie. Pri návrate údajne zhadzovali bomby, prípadné obete alebo škody však zatiaľ neboli hlásené.



Incident sa odohral deň po tom, ako indické vzdušné sily uskutočnili nálet v Pakistane, ktorého terčom bol podľa Indie výcvikový tábor militantov.



Pakistanský premiér Imrán Chán dal minulý týždeň ozbrojeným silám svojej krajiny oprávnenie na "rozhodnú a ďalekosiahlu odpoveď" v prípade, že susedná India sa dopustí "akejkoľvek agresie alebo mylného kroku". Rozhodol sa tak po tom, ako India prisľúbila takisto ráznu odpoveď na samovražedný bombový útok v Kašmíre zo 14. februára, pri ktorom zahynulo vyše 40 príslušníkov indickej polovojenskej polície.