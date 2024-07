MASAKER V PAKISTANE: Pri útokoch militantov zahynulo 28 ľudí

Islamabad 16. júla (TASR) - Celkovo 28 ľudí vrátane desiatich vojakov, zdravotníčok a detí zahynulo pri dvoch samostatných útokoch militantov na vojenskú základňu a zdravotné stredisko na severozápade Pakistanu. Oznámila to v utorok pakistanská armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Oba útoky, ku ktorým došlo ešte v priebehu pondelka, podľa Reuters potvrdzujú opätovné posilnenie islamských militantov na severozápade Pakistanu v blízkosti hraníc s Afganistanom. Vláda tu preto už minulý mesiac spustila operáciu zameranú proti povstalcom.



Pri prvom útoku sa islamskí militanti zamerali na vojenskú základňu, kde narazili autom naloženým výbušninami do ochranného múru a zabili osem vojakov, uviedla v utorok pakistanská armáda. Základňa sa nachádza v meste Bannú na hranici s Afganistanom. Pakistanská oblasť Severný Vazíristan je známa ako bašta militantov. Bezpečnostné zložky podľa vyjadrenia armády tu zneškodnili všetkých desať útočníkov.



"Včasná a efektívna reakcia... zabránila veľkej katastrofe a zachránila drahocenné nevinné životy," píše sa vo vyhlásení. Cieľom výbuchu bolo zničiť múr a umožniť ďalším militantom vstúpiť do areálu základne.



K útoku sa prihlásila skupina Háfiza Gula Bahádura, ktorá podľa armády operuje zo susedného Afganistanu a "vykonáva teroristické útoky v Pakistane".



Počas druhého útoku neskoro večer zahynulo päť civilistov v zdravotníckom zariadení v okrese Dejra Ismáíl Chán. Pri následných bojoch prišli o život dvaja vojaci a traja militanti. K druhému útoku sa zatiaľ nikto bezprostredne neprihlásil.



Islamabad tvrdí, že otázku útokov v pohraničí rieši s vládou Talibanu, ktorá však popiera, že by militanti používali afganské územie na takéto útoky. Tie už viedli k potýčkam medzi pohraničnými silami oboch krajín.



"Pakistanské ozbrojené sily... prijmú všetky potrebné opatrenia proti týmto hrozbám pochádzajúcim z Afganistanu," zdôraznil v utorok Islamabad.