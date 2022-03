Počet obetí útoku na mešitu v Pešávare stúpol, je ich viac ako 60

Islamabad 5. marca (TASR) - Najmenej 63 ľudí prišlo o život a ďalších takmer 200 osôb utrpelo zranenia pri piatkovom bombovom útoku na šiitskú mešitu v meste Pešávar na severozápade Pakistanu. Bilanciu obetí tohto teroristického činu prináša TASR na základe informácií agentúry AP.



K zodpovednosti za atentát sa prostredníctvom svojej propagandistickej tlačovej agentúry Amák prihlásila miestna odnož extrémistickej organizácie Islamský štát.



Pakistanská polícia podľa AP priblížila, že na mešitu v Pešávare, hlavnom meste provincie Chajbar Paštúnchvá, zaútočil v piatok jediný muž. Konal samostatne a pri vstupe do objektu začal strieľať na ochranku. Pri streľbe zahynul na mieste jeden policajt a druhý podľahol svojim zraneniam po prevoze do nemocnice. Atentátnik sa následne v mešite odpálil.



V tomto regióne, ktorý susedí s Afganistanom, podobné útoky nie sú výnimočné a často sa k nim hlási buď militantná organizácia Islamský štát, alebo islamistické hnutie Taliban.



Pakistan je druhou najľudnatejšou moslimskou krajinou na svete. Po Iráne má druhú najväčšiu šiitskú populáciu, a to aj napriek tomu, že väčšina tamojších moslimov sa hlási k sunnitskej vetve islamu.