< sekcia Zahraničie
Pakistan podľa médií napriek prímeriu zaútočil na Afganistan
Októbrové pohraničné boje si vyžiadali desiatky obetí.
Autor TASR
Islamabad 6. novembra (TASR) - Pakistan vo štvrtok opätovne zaútočil na Afganistan, informovali agentúru AFP afganské armádne zdroje a svedkovia. V Turecku sa pritom mali vo štvrtok stretnúť delegácie oboch krajín s cieľom obnoviť rokovania o prímerí, píše TASR.
„Pakistan použil ľahké a ťažké zbrane a zaútočil na civilné oblasti,“ uviedol pre AFP afganský zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa svedkov trval zásah desať až 15 minút.
„Zatiaľ sme útok neopätovali z úcty voči prebiehajúcim rokovaniam“ v Istanbule, dodal armádny zdroj. Pakistan na žiadosť AFP o komentár bezprostredne nereagoval.
Kábul ani Islamabad doposiaľ oficiálne nepotvrdili, či sa delegácie vo štvrtok v Istanbule stretli na nových rokovaniach. Súvisia s najkrvavejšími stretmi medzi oboma krajinami od návratu Talibanu k moci v roku 2021. V katarskej Dauhe sa 19. októbra dohodli na prímerí a počas druhého štvordňového kola rokovaní minulý týždeň v Istanbule nedosiahli novú dohodu. Obe krajiny varovali pred obnovením bojov, ak rokovania zlyhajú.
Októbrové pohraničné boje si vyžiadali desiatky obetí. Napätie medzi oboma krajinami eskalovalo po dvoch výbuchoch v Kábule začiatkom októbra a ďalších útokoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia zo zodpovednosti obvinili Pakistan, ktorý to odmietol.
„Pakistan použil ľahké a ťažké zbrane a zaútočil na civilné oblasti,“ uviedol pre AFP afganský zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa svedkov trval zásah desať až 15 minút.
„Zatiaľ sme útok neopätovali z úcty voči prebiehajúcim rokovaniam“ v Istanbule, dodal armádny zdroj. Pakistan na žiadosť AFP o komentár bezprostredne nereagoval.
Kábul ani Islamabad doposiaľ oficiálne nepotvrdili, či sa delegácie vo štvrtok v Istanbule stretli na nových rokovaniach. Súvisia s najkrvavejšími stretmi medzi oboma krajinami od návratu Talibanu k moci v roku 2021. V katarskej Dauhe sa 19. októbra dohodli na prímerí a počas druhého štvordňového kola rokovaní minulý týždeň v Istanbule nedosiahli novú dohodu. Obe krajiny varovali pred obnovením bojov, ak rokovania zlyhajú.
Októbrové pohraničné boje si vyžiadali desiatky obetí. Napätie medzi oboma krajinami eskalovalo po dvoch výbuchoch v Kábule začiatkom októbra a ďalších útokoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia zo zodpovednosti obvinili Pakistan, ktorý to odmietol.