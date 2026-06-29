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Pakistan podnikol útoky na východe Afganistanu zacielené na militantov
Islamabad tým reagoval na útok, pri ktorom v sobotu v meste Karáči zahynuli traja príslušníci polovojenských jednotiek, ako aj na nedávne násilnosti v pohraničných provinciách.
Autor TASR
Islamabad 29. júna (TASR) - Pakistan podnikol v noci na pondelok nálety na východe Afganistanu zacielené na militantov, oznámilo pakistanské ministerstvo informácií. Islamabad tým reagoval na útok, pri ktorom v sobotu v meste Karáči zahynuli traja príslušníci polovojenských jednotiek, ako aj na nedávne násilnosti v pohraničných provinciách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Tri ciele v Paktíji, Paktíke a Kúnare boli zničené pri presných úderoch,“ ozrejmilo ministerstvo vo vyhlásení odkazujúc na východoafganské provincie a zároveň ozrejmilo, že tam zahynulo 25 militantov. Podľa ministerstva sa podnikli aj pozemné operácie v pohraničných regiónoch, ktoré boli namierené proti militantnej skupine spájanej s organizáciou Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP). Operácie reagovali na útok v Karáči a nedávne násilnosti v pohraničných provinciách, vysvetlil rezort.
Hovorca Talibanu potvrdil, že došlo k útokom v troch provinciách, ktoré si vyžiadali obete a desiatky zranených, a zároveň odsúdil vojenské operácie Pakistanu, pri čom ich na platforme X označil za „zbabelý akt agresie“.
Pakistan v uplynulých mesiacoch uskutočnil sériu leteckých útokov na Afganistan. Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď afganské hnutie v roku 2021 znova prevzalo moc v Kábule.
„Tri ciele v Paktíji, Paktíke a Kúnare boli zničené pri presných úderoch,“ ozrejmilo ministerstvo vo vyhlásení odkazujúc na východoafganské provincie a zároveň ozrejmilo, že tam zahynulo 25 militantov. Podľa ministerstva sa podnikli aj pozemné operácie v pohraničných regiónoch, ktoré boli namierené proti militantnej skupine spájanej s organizáciou Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP). Operácie reagovali na útok v Karáči a nedávne násilnosti v pohraničných provinciách, vysvetlil rezort.
Hovorca Talibanu potvrdil, že došlo k útokom v troch provinciách, ktoré si vyžiadali obete a desiatky zranených, a zároveň odsúdil vojenské operácie Pakistanu, pri čom ich na platforme X označil za „zbabelý akt agresie“.
Pakistan v uplynulých mesiacoch uskutočnil sériu leteckých útokov na Afganistan. Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď afganské hnutie v roku 2021 znova prevzalo moc v Kábule.