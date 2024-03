V Pakistane vyšetrujú video, na ktorom brat zabíja svoju sestru

Islamabad 28. marca (TASR) - Pakistanská polícia zadržala otca a syna po tom, čo sa na internete začalo šíriť video, na ktorom muž škrtí svoju sestru. Oznámili to vo štvrtok pakistanskí policajní predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Video zachytáva, ako brat zabíja svoju 22-ročnú sestru. Celej situácii sa prizerá otec oboch súrodencov, pričom video zhotovila neznáma tretia osoba.



K vražde mladej ženy došlo minulý týždeň v meste Toba Tek Singh v pakistanskej provincii Pandžáb. Rodina už telo zosnulej pochovala, pričom tvrdila, že zomrela na choleru.



Polícia sa prípadu začala venovať až v stredu, keď sa spomínané video stalo virálnym a rýchlo sa rozšírilo prostredníctvom sociálnych sietí.



Otec a syn pred vyšetrovateľmi vyhlásili, že obaja dievča roky znásilňovali a zabili ju, aby utajili svoje zločiny, povedal policajný predstaviteľ Muhammad Imrán. Dodal, že telo mladej ženy bolo exhumované, aby mohla byť vykonaná pitva a testy DNA, ktoré by mali overiť tvrdenia oboch mužov týkajúce sa znásilňovania obete.



Polícia okrem toho pátra po osobe, ktorá zločin natočila na video.



Celá udalosť vyvolala v Pakistane vlnu pobúrenia. V posledných rokoch tam totiž došlo k viacerým brutálnym zločinom proti ženám vrátane prípadu, keď muž sťal hlavu svojej priateľke či hromadného znásilnenia matky pred očami jej detí.



Každoročne sú v Pakistane - druhej najľudnatejšej prevažne moslimskej krajine sveta - nahlásené tisícky znásilnení, no miera usvedčenia páchateľov dosahuje len tri percentá, vyplýva zo štatistík polície. Spôsobujú to rôzne vyšetrovacie a procesné pochybenia, ako aj nejednoznačné znenia súvisiacich zákonov.