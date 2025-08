V Pakistane zadržali pred protestmi desiatky opozičných aktivistov

Láhaur 5. augusta (TASR) - Pakistanská polícia zadržala v noci na utorok počas razií najmenej 120 aktivistov hlavnej opozičnej strany Hnutie za spravodlivosť (PTI), uviedli bezpečnostní predstavitelia pre agentúru Reuters. Zásahy sa uskutočnili pred plánovanými protestmi pri príležitosti druhého výročia uväznenia bývalého premiéra a lídra strany Imrana Chána, informuje TASR.



Najviac ľudí zadržali v Láhaure ma východe Pakistanu, kde PTI plánuje svoju najväčšiu demonštráciu. Protesty sú naplánované aj v ďalších častiach Pakistanu.



Hovorca strany tvrdí, že len v Láhaure zadržali až 200 osôb, no demonštrácia sa podľa neho aj tak uskutoční. Láhaur, hlavné mesto provincie Pandžáb, je politicky najvýznamnejším regiónom Pakistanu. V oblasti žije polovica obyvateľov Pakistanu, pripomína agentúra Reuters.



K raziám sa provinčná vláda ani polícia zatiaľ nevyjadrili. Podľa pondelkovej správy úradov sú vo všetkých väčších mestách Pandžábu nasadené posilnené bezpečnostné zložky.



Na účte PTI na sociálnej sieti X bol v pondelok zverejnený príspevok pripisovaný Chánovi, v ktorom vyzval svojich stúpencov, aby „vyšli do ulíc a pokojne protestovali až do obnovenia skutočnej demokracie v krajine“.



Imran Chán je bývalý hráč kriketu. Premiérom sa stal v roku 2018, no po rozporoch s vplyvnou armádou ho parlament v roku 2022 odvolal. V máji 2023 ho zatkli pre obvinenia z viacerých skutkov, od údajného terorizmu až po prezradenie úradného tajomstva. To vyvolalo rozsiahle protesty, ktoré podľa agentúry viedli k tvrdému zásahu proti strane PTI.



Chán si od augusta 2023 odpykáva trest vo väzení. Obvinenia proti sebe považuje za politicky motivované. Úrady medzičasom zasiahli aj proti jeho podporovateľom vrátane vysokopostavených členov strany, pričom tisíce z nich zadržali. V januári 2024 bol Chán odsúdený na 14 rokov väzenia za korupciu, no v iných prípadoch bol oslobodený alebo dostal podmienečný trest.