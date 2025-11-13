< sekcia Zahraničie
Pakistan poskytne doživotnú imunitu prezidentovi i náčelníkovi armády
Dvadsiaty siedmy dodatok, prijatý dvojtretinovou väčšinou, takisto skonsoliduje vojenskú moc v rámci novej funkcie náčelníka ozbrojených síl a zriaďuje Federálny ústavný súd.
Autor TASR
Islamabad 13. novembra (TASR) - Pakistanský parlament schválil vo štvrtok zmenu ústavy, ktorá prezidentovi a náčelníkovi pozemných síl udelí doživotnú imunitu. Kritici varujú, že tento krok oslabí demokraciu a nezávislosť súdnictva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Dvadsiaty siedmy dodatok, prijatý dvojtretinovou väčšinou, takisto skonsoliduje vojenskú moc v rámci novej funkcie náčelníka ozbrojených síl a zriaďuje Federálny ústavný súd. Zmeny umožňujú náčelníkovi pozemných síl veliť pozemným, vzdušným i námorným silám zároveň.
Každý dôstojník povýšený na poľného maršala, maršala letectva alebo admirála flotily si odteraz doživotne zachová hodnosť, výsady a pozíciu a bude mať imunitu voči trestnému stíhaniu – ochranu, ktorá doposiaľ patrila len hlave štátu.
„Táto ústavná zmena prehĺbi autoritárstvo a akýkoľvek malý náznak demokracie, ktorý v tejto krajine existoval, sa stratí,“ povedal Osáma Málik, právnik so sídlom v Islamabade. „Nielenže sa odstráni civilný dohľad nad činnosťou armády, ale sa zároveň úplne zničí vojenská hierarchia, v ktorej boli všetci velitelia rovnocenní v rámci systému spoločného velenia,“ povedal pre agentúru AFP.
Dodatok zároveň zaručí imunitu prezidentovi Ásifovi Alímu Zardáríovi, čím ho chráni pred akýmkoľvek trestným stíhaním. Zákon ale špecifikuje, že táto ochrana sa nebude vzťahovať na bývalého prezidenta, ak neskôr bude zastávať inú verejnú funkciu.
Zardárí bol v minulosti obvinený vo viacerých prípadoch korupcie, hoci konanie sa už pozastavilo, píše AFP. Novela tiež zakazuje súdom spochybňovať akúkoľvek ústavnú zmenu „z akéhokoľvek dôvodu“.
Návrh zákona teraz dostane prezident, aby ho podpísal.
