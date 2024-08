Povodne v Pakistane si vyžiadali už najmenej 150 obetí

Islamabád 8. augusta (TASR) - Pakistan vo štvrtok uviedol záchranné služby do stavu vysokej pohotovosti a spustil evakuáciu ľudí z oblastí na brehoch riek. Počas niekoľkotýždňových monzúnových dažďov zahynulo už 150 ľudí a v ohrození môžu byť podľa Medzinárodného záchranného výboru (IRC) ďalšie milióny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V provincii Pandžáb nasadili úrady tisíce záchranárov a stovky člnov, keď po dažďoch stúpla hladina rieky Indus tečúcej z Himalájí do Arabského mora, uviedol hovorca regionálnej záchrannej služby.



Najviac zasiahnutou je severozápadná provincia Chajbar Paštúnchwá, kde došlo k zosuvom pôdy a ľadovcové jazerá sa vyliali zo svojich brehov. Zahynulo tam už 57 ľudí, uviedli záchranári.



V údoliach na hraniciach Pakistanu, Afganistanu a Číny voda strhla niekoľko mostov, diaľnic a ciest. Viac ako 50.000 turistov uviaznutých v himalájskych údoliach previezli do bezpečnejších lokalít.



Od začiatku monzúnovej sezóny zahynulo v dôsledku dažďov približne 154 osôb, z toho polovicu tvoria deti. Hlavný meteorológ krajiny uviedol, že silné dažde budú pokračovať až do 14. augusta.



Viac ako 2000 ľudí zahynulo v Pakistane v roku 2022 pri záplavách a následnej epidémii infekčných chorôb ako sú brušný týfus, cholera či malária. Tretina územia krajiny bola v tom čase zaplavená vodou.