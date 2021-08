Pakistan žiada hotely, aby sa pripravili na ľudí z Afganistanu

Islamabad/Wellington 27. augusta (TASR) - Pakistanské úrady požiadali hotely v hlavnom meste Islamabad, aby prestali prijímať rezervácie a nechali voľné izby pre cudzincov, ktorí prechádzajú cez Pakistan po tom, čo boli evakuovaní z Afganistanu. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AP.



V žiadosti zaslanej hotelierom v noci na piatok sa uvádza, aby už neprijímali nové rezervácie a dali prednosť zahraničným hosťom z letov, ktoré majú tranzit cez Islamabad. Žiadosť nepostihne súčasných hostí ubytovaných v hoteloch.



Opatrenie nasleduje po tom, čo dvaja samovražední bomboví atentátnici zaútočili na davy Afgancov čakajúcich pri bránach letiska v Kábule, aby mohli odletieť z krajiny, dobytej v polovici augusta hnutím Taliban. Podľa najnovších informácií agentúry AP zahynulo pri týchto útokoch vyše 100 ľudí – najmenej 95 Afgancov a 13 amerických vojakov.



Nový Zéland v piatok oznámil, že sa mu nepodarilo evakuovať z Afganistanu každého, kto si to želal, pretože pred smrtiacimi útokmi pri letisku v Kábule musel Nový Zéland ukončiť svoju záchrannú misiu. Západné štáty totiž vopred dostali varovanie, že hrozia teroristické útoky.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v piatok povedala, že si ešte nie je istá, koľko ľudí tam zostalo a či to boli novozélandskí občania, ľudia s trvalým pobytom v ostrovnej krajine alebo držitelia víz.



Ardernová doplnila, že novozélandská armáda v posledných dňoch vynaložila obrovskú námahu, aby našla týchto ľudí, a že dokázala letecky prepraviť do bezpečia niekoľko stoviek osôb.



"Mimoriadne sme sa snažili, aby sme doviezli domov toľko ľudí, koľko sa len dá, a boli to buď Novozélanďania alebo ľudia, ktorí Novému Zélandu pomáhali. Ale zničujúce je, že sme neboli schopní doviezť každého," uviedla. "A teraz musíme preskúmať, čo môžeme urobiť pre tých, čo tam zostali," dodala.



Ardernová a austrálsky premiér Scott Morrison ostro odsúdili oba útoky pri letisku zo štvrtka. Morrison ich označil za "zlomyseľné" a "neľudské".