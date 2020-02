Pakistan pre obavy z rozšírenia obrny zaočkuje 40 miliónov detí

Islamabad 17. februára (TASR) - Vzhľadom na opätovný nárast v počte zaznamenaných prípadov detskej obrny začali úrady v Pakistane novú očkovaciu kampaň, v rámci ktorej chcú podať vakcínu takmer 40 miliónom detí vo veku do piatich rokov. Do týždeň trvajúcej akcie sa zapojí vyše 250.000 zdravotníkov po celej krajine, oznámil v pondelok predstaviteľ vlády pre zdravotníctvo Zafar Mírzá, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Pakistan hlásil za uplynulý rok 144 nových prípadov detskej obrny. Išlo o najvyšší počet od roku 2014, keď rozšírenie tohto ochorenia dosiahlo vrchol s 306 prípadmi, na čo sa ho podarilo výrazne obmedziť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) po zverejnení najnovších údajov varovala, že detská obrna môže v Pakistane opäť nadobudnúť rozmery epidémie.



Tisíce policajtov a príslušníkov polovojenských síl budú počas očkovacej kampane chrániť zdravotníkov v regiónoch, kde ich bežne napádajú islamistickí militanti, uviedol Šavkat Júsafzaj, minister informácií severozápadnej provincie Chajbar-Paštúnchvá.



Islamisti očkovanie odmietajú ako sprisahanie Západu s cieľom sterilizovať moslimské deti. V minulosti preto pozabíjali desiatky zdravotníkov i policajtov zabezpečujúcich im ochranu.



Mnohí obyvatelia Pakistanu odmietajú dať svoje deti zaočkovať práve pod vplyvom dezinformácií a konšpiračných teórií. Pakistan tak zostáva jednou z mála krajín sveta, kde ešte detskú obrnu nepodarilo vykoreniť. Na podporu najnovšej očkovacej kampane vystúpili aj hviezdy pakistanského zábavného priemyslu a športu.