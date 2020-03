Pri nehode autobusu zahynulo najmenej 19 ľudí

Islamabad 9. marca (TASR) - Najmenej 19 ľudí zahynulo a ďalších viacero osôb utrpelo zranenia pri nehode autobusu, ku ktorej došlo v pondelok v oblasti Gilgit-Baltistan na severe Pakistanu. Informovala o tom agentúra AP.



Autobus smeroval z mesta Rávalpindí do mesta Skardu, keď z neznámych príčin zišiel z kľukatej horskej cesty a zrútil sa do rokliny.



Smrteľné dopravné nehody so stovkami obetí ročne sú v Pakistane veľmi bežné, a to v dôsledku bezohľadného jazdenia i zlého stavu ciest. Vodiči veľmi často nedodržujú dopravné a bezpečnostné predpisy.