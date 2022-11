Pri nehode dodávky v Pakistane, spôsobenej záplavami, zahynulo 20 ľudí

Karáči 18. novembra (TASR) - Veľká dodávka sa v noci na piatok zrútila do priekopy zatopenej vodou na juhu Pakistanu, ktorý postihli katastrofálne záplavy, a zahynulo pri tom 20 pasažierov, prevažne žien a detí. Zranenia utrpelo ďalších 13 ľudí, informovala tlačová agentúra AP.



Nešťastie sa stalo na záplavami podmytej diaľnici Indus Highway v provincii Sindh. Cestnú komunikáciu už dávnejšie na niekoľkých miestach narušili bagrami, aby odtiekla záplavová voda, ale ani po mesiacoch ju neopravili.



Pakistan sa stále spamätáva z rekordných letných záplav, pri ktorých prišlo o život vyše 1700 ľudí, zmietlo úrodu a zničených bolo mnoho domov, ciest aj mostov. Generálny tajomník OSN António Guterres v septembri vyhlásil, že "ešte nikdy nevidel klimatický masaker" takého rozsahu, ako počas svojej cesty po Pakistane.



Predstaviteľ polície Imrán Kurajší uviedol, že dodávka prevážala pasažierov z okresu Chajrpúr do slávnej súfijskej svätyne v Síhvane. Dodal, že 13 cestujúcich zachránili a previezli do blízkych nemocníc. Podľa predstaviteľov nemocníc je medzi mŕtvymi osem žien a desať detí vo veku desať až 15 rokov.



Dvaja zo zranených sa nachádzajú v kritickom stave.



Juhopakistanská provincia Sindh bola záplavami postihnutá najviac. Povodne zapríčinili nevídané monzúnové dažde a zhoršila ich ešte zmena klímy. Katastrofa postihla od polovice júna 33 miliónov ľudí a poškodila alebo zmietla dva milióny domov.