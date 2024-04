Pri nehode nákladného vozidla v Pakistane zomrelo 17 pútnikov

Islamabad 11. apríla (TASR) - Najmenej 17 pútnikov zahynulo a 41 ďalších utrpelo zranenia pri nehode počas svojej cesty do svätyne na juhozápade Pakistanu, uviedli vo štvrtok tamojší predstavitelia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



K nehode došlo ešte v stredu približne o desiatej hodine večer miestneho času (19.00 SELČ) v provincii Balúčistán.



Podľa tamojších predstaviteľov stratil vodič kontrolu nad nákladným vozidlom, v ktorom sa viezli pútnici, pretože prekročil rýchlosť pri zatáčaní a zrútil sa do rokliny už v bezprostrednej blízkosti svätyne.



O život pritom prišlo 17 ľudí, kým 41 zranených previezli do nemocnice v meste Karáčí.



Dopravné nehody s vysokým počtom obetí na životoch sú v dôsledku nedostatočných bezpečnostných opatrení, slabo vycvičených vodičov a chabej dopravnej infraštruktúry v Pakistane bežné, pripomína AFP.



V januári 2023 zahynulo napríklad až 41 ľudí po tom, čo sa ich autobus, ktorý bol tiež naložený nádržami s horľavým olejom, zrútil do rokliny v tej istej provincii Balúčistán a pohltili ho plamene.