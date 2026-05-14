Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
Pri zrážkach v Pakistane zahynuli vojaci aj militanti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Islamabad 14. mája (TASR) - Najmenej päť vojakov a sedem militantov zahynulo počas zrážok v provincii Balúčistan na juhozápade Pakistanu, potvrdili vo štvrtok tamojší predstavitelia. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

K zrážkam s militantmi došlo potom, ako v blízkosti konvoja polovojenskej Pohraničnej polície (FC) vybuchlo improvizované výbušné zariadenie.

„Päť vojakov prišlo o život a ďalší bol ťažko zranený,“ potvrdil AFP predstaviteľ armády.

„Počas operácie bola lokalizovaná skupina teroristov, s ktorou vojaci bojovali. Pri prestrelke bolo zabitých sedem teroristov,“ uviedlo mediálne oddelenie armády v oficiálnom stanovisku.

K útoku sa vo vyhlásení zaslanom AFP prihlásila separatistická Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA), ktorá je najaktívnejšou militantnou skupinou v Balúčistane. Spojené štáty ju označili za teroristickú organizáciu.

Skupina uviedla, že svoje útoky, vrátane samovražedných atentátov, cieli na vojenské objekty, ako aj na policajných a civilných pracovníkov.

AFP pripomenula, že BLA zintenzívnila v posledných rokoch útoky na Pakistancov z iných provincií pracujúcich v regióne, ako aj na zahraničné energetické spoločnosti.
