< sekcia Zahraničie
Pakistan: Prímerie s Afganistanom platí
Rokovania v Istanbule so začiatkom 6. novembra súvisia s najkrvavejšími stretmi medzi oboma krajinami od návratu Talibanu k moci v roku 2021.
Autor TASR
Islamabad 31. októbra (TASR) - Pakistan v piatok potvrdil, že prímerie s Afganistanom naďalej platí po obdržaní prísľubov z Kábulu. Turecké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo obnovenie mierových rozhovorov v Istanbule a obe krajiny do ich začiatku budú dodržiavať prímerie. TASR o tom informuje s odkazom na správu agentúry AFP.
„Prímerie platí,“ uviedol hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí na pravidelnom brífingu. Zdôraznil, že Islamabad odpovie na akúkoľvek provokáciu. „Vzali sme na vedomie ubezpečenia afganskej strany v tejto veci,“ ozrejmil.
Podľa hovorcu afganského hnutia Taliban Zabihulláha Mudžáhida sa Kábul usiluje o dobré vzťahy so susednými krajinami vrátane Pakistanu. Zároveň potvrdil záväzok k vzťahom založeným na vzájomnom rešpekte, nezasahovaní do vnútorných záležitostí a nepredstavovaní hrozby pre žiadnu zo strán.
Rokovania v Istanbule so začiatkom 6. novembra súvisia s najkrvavejšími stretmi medzi oboma krajinami od návratu Talibanu k moci v roku 2021. V katarskej Dauhe sa 19. októbra dohodli na prímerí. Počas druhého štvordňového kola rokovaní v Istanbule však nedosiahli novú dohodu. Pakistanský minister obrany Chavádž Ásif minulý týždeň upozornil, že zlyhanie mierových rokovaní by mohlo viesť k „otvorenej vojne“.
Tohtomesačné pohraničné boje si vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov, civilistov aj militantov. Napätie medzi oboma krajinami eskalovalo po dvoch výbuchoch v Kábule začiatkom októbra a ďalších útokoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia z nich obvinili Pakistan, ktorý obvinenia odmietol.
„Prímerie platí,“ uviedol hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí na pravidelnom brífingu. Zdôraznil, že Islamabad odpovie na akúkoľvek provokáciu. „Vzali sme na vedomie ubezpečenia afganskej strany v tejto veci,“ ozrejmil.
Podľa hovorcu afganského hnutia Taliban Zabihulláha Mudžáhida sa Kábul usiluje o dobré vzťahy so susednými krajinami vrátane Pakistanu. Zároveň potvrdil záväzok k vzťahom založeným na vzájomnom rešpekte, nezasahovaní do vnútorných záležitostí a nepredstavovaní hrozby pre žiadnu zo strán.
Rokovania v Istanbule so začiatkom 6. novembra súvisia s najkrvavejšími stretmi medzi oboma krajinami od návratu Talibanu k moci v roku 2021. V katarskej Dauhe sa 19. októbra dohodli na prímerí. Počas druhého štvordňového kola rokovaní v Istanbule však nedosiahli novú dohodu. Pakistanský minister obrany Chavádž Ásif minulý týždeň upozornil, že zlyhanie mierových rokovaní by mohlo viesť k „otvorenej vojne“.
Tohtomesačné pohraničné boje si vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov, civilistov aj militantov. Napätie medzi oboma krajinami eskalovalo po dvoch výbuchoch v Kábule začiatkom októbra a ďalších útokoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia z nich obvinili Pakistan, ktorý obvinenia odmietol.