Pakistan: Prímerie s Afganistanom platí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rokovania v Istanbule so začiatkom 6. novembra súvisia s najkrvavejšími stretmi medzi oboma krajinami od návratu Talibanu k moci v roku 2021.

Autor TASR
Islamabad 31. októbra (TASR) - Pakistan v piatok potvrdil, že prímerie s Afganistanom naďalej platí po obdržaní prísľubov z Kábulu. Turecké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo obnovenie mierových rozhovorov v Istanbule a obe krajiny do ich začiatku budú dodržiavať prímerie. TASR o tom informuje s odkazom na správu agentúry AFP.

„Prímerie platí,“ uviedol hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí na pravidelnom brífingu. Zdôraznil, že Islamabad odpovie na akúkoľvek provokáciu. „Vzali sme na vedomie ubezpečenia afganskej strany v tejto veci,“ ozrejmil.

Podľa hovorcu afganského hnutia Taliban Zabihulláha Mudžáhida sa Kábul usiluje o dobré vzťahy so susednými krajinami vrátane Pakistanu. Zároveň potvrdil záväzok k vzťahom založeným na vzájomnom rešpekte, nezasahovaní do vnútorných záležitostí a nepredstavovaní hrozby pre žiadnu zo strán.

Rokovania v Istanbule so začiatkom 6. novembra súvisia s najkrvavejšími stretmi medzi oboma krajinami od návratu Talibanu k moci v roku 2021. V katarskej Dauhe sa 19. októbra dohodli na prímerí. Počas druhého štvordňového kola rokovaní v Istanbule však nedosiahli novú dohodu. Pakistanský minister obrany Chavádž Ásif minulý týždeň upozornil, že zlyhanie mierových rokovaní by mohlo viesť k „otvorenej vojne“.

Tohtomesačné pohraničné boje si vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov, civilistov aj militantov. Napätie medzi oboma krajinami eskalovalo po dvoch výbuchoch v Kábule začiatkom októbra a ďalších útokoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia z nich obvinili Pakistan, ktorý obvinenia odmietol.
