Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Prudké dažde a vietor v Pakistane si vyžiadali obete

Snímka z pakistanského mesta Karáči 19. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Islamabad 19. marca (TASR) - V pakistanskom Karáči zahynulo najmenej 18 osôb v dôsledku prudkých dažďov a silného vetra, uviedli vo štvrtok mieste úrady a záchranári. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Trinásť ľudí zahynulo po páde steny v stredu a ďalších päť prišlo o život v rôznych oblastiach mesta. „Podľa predbežných správ boli (13) zosnulí drogovo závislí, ktorí sa ukrývali v budove pred dažďom,“ uviedla záchranná služba.

Provinciu Sindh, ktorej hlavným mestom je Karáči, zasiahol ľahký až stredne silný dážď. V niektorých oblastiach však boli zrážky intenzívnejšie, uviedli meteorológovia.

V tomto období je dážď na stredovýchode Pakistanu v provincii Pandžáb je bežný, no intenzívne zrážky sú zriedkavé. „Takéto extrémne počasie sa už dlho nevyskytlo,“ povedal pre agentúru AFP vysoký predstaviteľ pakistanského meteorologického úradu.

V Pakistane žije 45 percent ľudí pod hranicou chudoby a patrí medzi krajiny, ktoré najviac ohrozuje zmena klímy. Zároveň má iba limitované zdroje na to, aby sa tomu prispôsobila. Sezónny monzún v južnej Ázii prináša zrážky, na ktorých sú poľnohospodári závislí, no zmena klímy spôsobuje, že tento jav je čoraz nepredvídateľnejší. Vlani si monzúnové dažde vyžiadali v Pakistane viac ako 1000 obetí, pripomína AFP.
