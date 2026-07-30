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Pakistan: Rozhovory medzi USA a Iránom pokračujú
Pakistanská diplomacia zároveň potvrdila, že sa snaží Washington a Teherán priviesť späť k rozhovorom o témach, ktoré obsahuje memorandum o porozumení.
Autor TASR
Islamabad 30. júla (TASR) - Pakistan vo štvrtok potvrdil, že rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračujú, a to aj napriek obnoveniu bojov na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Rokovania medzi stranami pokračujú, najmä ohľadom Hormuzského prielivu a deeskalácie,“ povedal hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí Tahír Andrabí novinárom v Islamabade.
Pakistanská diplomacia zároveň potvrdila, že sa snaží Washington a Teherán priviesť späť k rozhovorom o témach, ktoré obsahuje memorandum o porozumení. Obidve krajiny dokument podpísali v polovici júna.
„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme strany priviedli späť k islamabadskému memorandu o porozumení,“ vyhlásil Andrabí. Pakistan podľa jeho slov obidve krajiny povzbudzuje, aby „plne dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa vedenia technických rokovaní“ v rámci tejto dohody.
Memorandum o porozumení zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode. Obe strany však v uplynulých dňoch obnovili vzájomné útoky.
„Rokovania medzi stranami pokračujú, najmä ohľadom Hormuzského prielivu a deeskalácie,“ povedal hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí Tahír Andrabí novinárom v Islamabade.
Pakistanská diplomacia zároveň potvrdila, že sa snaží Washington a Teherán priviesť späť k rozhovorom o témach, ktoré obsahuje memorandum o porozumení. Obidve krajiny dokument podpísali v polovici júna.
„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme strany priviedli späť k islamabadskému memorandu o porozumení,“ vyhlásil Andrabí. Pakistan podľa jeho slov obidve krajiny povzbudzuje, aby „plne dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa vedenia technických rokovaní“ v rámci tejto dohody.
Memorandum o porozumení zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode. Obe strany však v uplynulých dňoch obnovili vzájomné útoky.