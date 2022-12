Rukojemnícka dráma sa skončila: Bezpečnostné sily zabili 26 talibov

Islamabad 20. decembra (TASR) - Pakistanské bezpečnostné zložky v utorok ukončili rukojemnícku drámu v "protiteroristickom stredisku" v meste Banú, kde sa v nedeľu večer približne tri desiatky väznených militantov z pakistanského Talibanu zmocnili zbraní a odvtedy držali zhruba desiatku dozorcov ako rukojemníkov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Pakistanskí predstavitelia informovali, že pri niekoľkohodinovom zásahu zahynuli 26 členovia pakistanského Talibanu. Zdroj agentúry DPA uviedol, že zahynuli všetci ozbrojení talibovia.



Bezpečnostným zložkám sa podarilo oslobodiť najmenej ôsmich rukojemníkov, niektorých z nich našli so zraneniami. Jeden dozorca podľa predchádzajúcich správ prišiel o život už predtým. Pri zásahu sa zranili piati vojaci a traja členovia špeciálneho komanda.



Na začiatku operácie sa z protiteroristického strediska podľa svedectva nemenovaného predstaviteľa polície ozvali najmenej štyri výbuchy, po ktorých nasledovala intenzívna prestrelka.



Bezpečnostné zložky sa rozhodli pre zásah po tom, čo sa im nedarilo dosiahnuť pokrok vo vyjednávaní s militantmi. Tí požadovali najprv možnosť bezpečného odchodu do Afganistanu a keď sa – po rokoch za mrežami – dozvedeli, že pakistanský Taliban medzičasom fakticky kontroluje niektoré prihraničné oblasti s Afganistanom, uspokojili sa aj s možnosťou odísť do pakistanskej provincie Severný Vazíristan. V tejto oblasti sa kedysi zdržiavali aj významné postavy teroristickej siete al-Káida.



Pakistanský Taliban je podobne radikálnou sunnitskou organizáciou ako afganský Taliban, avšak ide o inú organizáciu, i keď sú si navzájom blízke. Počas uplynulých desaťročí zabili bojovníci pakistanského Talibanu už 80.000 ľudí.



Pakistanské ozbrojené zložky v roku 2014 zatlačili miestnych talibov do Afganistanu, avšak od vlaňajšieho prevzatia moci v Afganistane tamojším Talibanom sa aj oni snažia obsadiť územia, ktoré predtým ovládali.