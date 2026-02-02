< sekcia Zahraničie
Pakistan sa snaží dolapiť militantov zodpovedných za víkendové útoky
Pakistan opätovne obvinil Indiu z podpory militantov, ktorá to v nedeľu poprela s tým, že Islamabad odvádza pozornosť od svojich vlastných vnútorných problémov.
Autor TASR
Islamabad 2. februára (TASR) - Pakistanskí vojaci v pondelok pátrali po separatistických militantoch v reakcii na sériu koordinovaných útokov počas víkendu v provincii Balúčistan na juhozápade krajiny, uviedla armáda. Pri útokoch na školy, banky a bezpečnostné zariadenia zomrelo takmer 50 ľudí, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Za útoky je zodpovedná separatistická Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA), ktorá zasiahla viacero cieľov v jednej zo svojich najväčších operácií a zabila 17 príslušníkov bezpečnostných síl a 31 civilistov.
Pakistanské ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo, že od piatka zabila armáda 177 členov BLA. „Bezpečnostné sily, polícia a spravodajské služby zmarili nehanebné zámery teroristov vďaka včasným a účinným opatreniam,“ uviedol minister vnútra Mohsín Naqví.
Balúčistan je najväčšia a najchudobnejšia provincia Pakistanu. Už desaťročia čelí povstaniu etnických separatistov, ktorí požadujú autonómiu a väčší podiel na výnosoch z prírodných zdrojov.
BLA tvrdí, že pri najnovších útokoch zabila 84 členov pakistanských bezpečnostných síl a zajala ďalších 18. Agentúre Reuters sa túto informáciu nepodarilo nezávisle overiť. Armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Militanti už počas víkendu uviedli, že v rámci útokov sa zameriavali na bezpečnostné sily v celej provincii.
