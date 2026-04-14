Pakistan sa snaží o nové rokovania medzi Iránom a USA
Autor TASR
Islamabad 14. apríla (TASR) - Po neúspechu mierových rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom pracuje Pakistan na ich obnovení. Islamabad chce, aby sa rokovania začali tak skoro, ako to bude možné, zistila DPA z pakistanských diplomatických zdrojov, píše TASR.
Agentúra ďalej poznamenáva, že aj Čína, Egypt, Saudská Arábia a Turecko rokujú s oboma stranami konfliktu. Spomínané krajiny údajne navrhli, aby sa rokovania v Islamabade obnovili tento týždeň. Čína vraj odporučila Iránu, aby sa zapojil do ďalších rozhovorov. K oficiálnemu potvrdeniu začiatku nových rokovaní však zatiaľ nedošlo, ale nepotvrdené informácie naznačujú, že druhé stretnutie je naplánované na tento štvrtok, dodala DPA.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v utorok telefonicky amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho iránsky náprotivok Masúda Pezeškijána, aby obnovili mierové rokovania, pričom podľa DPA podčiarkol, že nedorozumenia sa musia odstrániť, aby sa predišlo ďalšej eskalácii.
