< sekcia Zahraničie
Pakistan si predvolal afganského diplomata
Napätie medzi Islamabadom a Kábulom pretrváva už od konca februára, keď pravidelne dochádza k bojom, pri ktorých zahynuli stovky ľudí.
Autor TASR
Islamabad 11. mája (TASR) - Pakistan si predvolal najvyššieho afganského diplomata v krajine po tom, ako dospel k záveru, že za smrtiaci samovražedný víkendový útok sú zodpovední teroristi nachádzajúci sa v Afganistane, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Samovražedný útočník v sobotu odpálil na kontrolnom stanovišti na severozápade Pakistanu bombu v aute a militanti následne spustili paľbu na políciu, pričom zahynulo najmenej 15 ľudí a traja ďalší utrpeli zranenia.
Ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu vo vyhlásení uviedlo, že si predvolalo afganského chargé d’affaires a „oznámilo mu, že podrobné vyšetrovanie incidentu a zhromaždené dôkazy spolu so spravodajskými informáciami naznačujú, že útok zorganizovali teroristi zdržiavajúci sa v Afganistane“.
Vysokopostavený predstaviteľ okresu Bannu neďaleko afganskej hranice, kde k udalosti došlo, ozrejmil že „počas útoku militanti použili kvadrokoptéry (drony) a ťažké zbrane“. Predstaviteľ, ktorý sa pre agentúru AFP vyjadril pod podmienkou zachovania anonymity, tvrdí, že sa na ňom podieľalo viac ako 100 ozbrojencov.
K útoku sa neskôr prihlásila novovzniknutá odštiepenecká skupina Pakistanského Talibanu, známeho aj ako Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP). Islamabad ju však označil za kryciu organizáciu TTP.
Americké veľvyslanectvo v Islamabade vo svojom príspevku na platforme X uviedlo, že je zarmútené tragickými udalosťami v Bannu. „Pakistanskí občania si zaslúžia bezpečnosť, mier a budúcnosť bez bremena teroristického násilia,“ doplnilo.
Napätie medzi Islamabadom a Kábulom pretrváva už od konca februára, keď pravidelne dochádza k bojom, pri ktorých zahynuli stovky ľudí. Začiatkom apríla afganský Taliban a pakistanskí predstavitelia viedli mierové rozhovory sprostredkované Čínou. Sporadické cezhraničné strety však pokračujú, aj keď s nižšou intenzitou ako predtým, podotkla agentúra AP.
Samovražedný útočník v sobotu odpálil na kontrolnom stanovišti na severozápade Pakistanu bombu v aute a militanti následne spustili paľbu na políciu, pričom zahynulo najmenej 15 ľudí a traja ďalší utrpeli zranenia.
Ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu vo vyhlásení uviedlo, že si predvolalo afganského chargé d’affaires a „oznámilo mu, že podrobné vyšetrovanie incidentu a zhromaždené dôkazy spolu so spravodajskými informáciami naznačujú, že útok zorganizovali teroristi zdržiavajúci sa v Afganistane“.
Vysokopostavený predstaviteľ okresu Bannu neďaleko afganskej hranice, kde k udalosti došlo, ozrejmil že „počas útoku militanti použili kvadrokoptéry (drony) a ťažké zbrane“. Predstaviteľ, ktorý sa pre agentúru AFP vyjadril pod podmienkou zachovania anonymity, tvrdí, že sa na ňom podieľalo viac ako 100 ozbrojencov.
K útoku sa neskôr prihlásila novovzniknutá odštiepenecká skupina Pakistanského Talibanu, známeho aj ako Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP). Islamabad ju však označil za kryciu organizáciu TTP.
Americké veľvyslanectvo v Islamabade vo svojom príspevku na platforme X uviedlo, že je zarmútené tragickými udalosťami v Bannu. „Pakistanskí občania si zaslúžia bezpečnosť, mier a budúcnosť bez bremena teroristického násilia,“ doplnilo.
Napätie medzi Islamabadom a Kábulom pretrváva už od konca februára, keď pravidelne dochádza k bojom, pri ktorých zahynuli stovky ľudí. Začiatkom apríla afganský Taliban a pakistanskí predstavitelia viedli mierové rozhovory sprostredkované Čínou. Sporadické cezhraničné strety však pokračujú, aj keď s nižšou intenzitou ako predtým, podotkla agentúra AP.