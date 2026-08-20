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Pakistan si predvolal americkú charge d'affaires
Americký veľvyslanec v Naí Dillí Sergio Gor v stredu počas návštevy mesta Šrínagar v Indiou spravovanej časti Kašmíru označil región za „dôležitú súčasť“ Indie.
Autor TASR
Islamabad 20. augusta (TASR) - Pakistan si v stredu predvolal americkú charge d'affaires Natalie Bakerovú po vyjadreniach veľvyslanca USA v Indii ohľadom sporného regiónu Kašmír, ktorý si nárokuje Islamabad aj Naí Dillí. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„V súvislosti s fakticky nesprávnymi výrokmi amerického veľvyslanca v Indii o štatúte (zväzového územia) Džammú a Kašmír bol podaný dôrazný demarš,“ uviedlo pakistanské ministerstvo zahraničných vecí v stredu neskoro večer.
„Zdôraznili sme, že Džammú a Kašmír je medzinárodne uznávané sporné územie,“ dodal rezort.
Americký veľvyslanec v Naí Dillí Sergio Gor v stredu počas návštevy mesta Šrínagar v Indiou spravovanej časti Kašmíru označil región za „dôležitú súčasť“ Indie.
Počas cesty sa stretol s premiérom zväzového štátu Džammú a Kašmír Omarom Abdulláhom. „Práve sme mali veľmi dobré stretnutie... tešíme sa na ďalšie budovanie týchto vzťahov,“ vyhlásil Gor.
V historickom regióne Kašmír v Himalájach žije moslimská väčšina. Od roku 1947 je preto rozdelený a stal sa stredobodom sporu medzi Indiou a Pakistanom, keď obe krajiny získali nezávislosť od Spojeného kráľovstva na základe náboženskej príslušnosti. India aj Pakistan preto viedli aj niekoľko ozbrojených konfliktov.
Najnovšie spory vyvolalo pozastavenia účasti Indie na Zmluve o vodách rieky Indus po teroristickom útoku na turistov v Pahalgame v indickej časti Kašmíru z apríla 2025. Naí Dillí obvinilo z podpory teroristov Islamabad, ktorý to poprel.
Do následného ozbrojeného konfliktu obe krajiny nasadili drony, rakety a delostrelectvo, v ktorom na oboch stranách zomrelo takmer 70 ľudí.
„V súvislosti s fakticky nesprávnymi výrokmi amerického veľvyslanca v Indii o štatúte (zväzového územia) Džammú a Kašmír bol podaný dôrazný demarš,“ uviedlo pakistanské ministerstvo zahraničných vecí v stredu neskoro večer.
„Zdôraznili sme, že Džammú a Kašmír je medzinárodne uznávané sporné územie,“ dodal rezort.
Americký veľvyslanec v Naí Dillí Sergio Gor v stredu počas návštevy mesta Šrínagar v Indiou spravovanej časti Kašmíru označil región za „dôležitú súčasť“ Indie.
Počas cesty sa stretol s premiérom zväzového štátu Džammú a Kašmír Omarom Abdulláhom. „Práve sme mali veľmi dobré stretnutie... tešíme sa na ďalšie budovanie týchto vzťahov,“ vyhlásil Gor.
V historickom regióne Kašmír v Himalájach žije moslimská väčšina. Od roku 1947 je preto rozdelený a stal sa stredobodom sporu medzi Indiou a Pakistanom, keď obe krajiny získali nezávislosť od Spojeného kráľovstva na základe náboženskej príslušnosti. India aj Pakistan preto viedli aj niekoľko ozbrojených konfliktov.
Najnovšie spory vyvolalo pozastavenia účasti Indie na Zmluve o vodách rieky Indus po teroristickom útoku na turistov v Pahalgame v indickej časti Kašmíru z apríla 2025. Naí Dillí obvinilo z podpory teroristov Islamabad, ktorý to poprel.
Do následného ozbrojeného konfliktu obe krajiny nasadili drony, rakety a delostrelectvo, v ktorom na oboch stranách zomrelo takmer 70 ľudí.